Marea greșeală a lui Ponta, dezvăluită de Ilan Laufer. „A plătit scump, n-a fost ales președinte”

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, este judecat în ultima perioadă pentru o greșeală pe care ar fi făcut-o în timpul mandatului său de premier din 2014, când s-a inundat România și Serbia, iar în acest context Ilan Laufer, invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, a spus unde a greșit, de fapt, politicianul.

Ce vulnerabilitate are fostul premier, candidat la prezidențiale

Fostul ministru al Mediului de Afaceri a vorbit la FANATIK.ro despre pașii greșiți făcuți de Victor Ponta. Ilan Laufer a spus, că, asemenea oricărei persoane care are responsabilități, și . Susținătorul fostului prim-ministru a vorbit despre acuzațiile aduse lui Victor Ponta privind inundarea țării noastre în favoarea Belgradului.

ADVERTISEMENT

Întrebat care este cea mai mare vulnerabilitate a lui Victor Ponta, Ilan Laufer a răspuns: „Cea mai mare vulnerabilitate a lui victor ponta este faptul că a muncit foarte mult, că a fost activ, a fost ministru, a fost prim ministru, că a fost deputat . Fiindcă atunci când muncești mai faci și greșeli, este evident. Dar dacă punem în balanță lucrurile bune pe care le-a făcut Victor Ponta versus greșelile pe care le-a făcut, evident lucrurile bune sunt 99% la 1%. Adică și eu am făcut acest lucru, și eu am lucrat, și eu am greșit. Poate să i se dezgroape câte o greșeală de genul acesta.

Domne’ ai dat drumul la apă ca să-i salvezi pe sârbi, să salvezi Belgradul și ai inundat niște sate în România. Când de fapt nu a salvat Belgradul, a salvat zeci de vieți, fiindcă până la acel moment erau zeci de morți în Bosnia și în Serbia. Și exista și un protocol. Că peste 11.600 de mc/secundă pe Dunăre, părțile degajă din apă, dau drumul la porți, tocmai ca să nu creeze inundații de genul acesta. Domne’ știau sârbii și trebuiau să fugă. Nu există așa ceva. Când vin apele, pentru habarniști, nu mai ai unde să fugi, fiindcă suprafețele care se inundă se inundă în toate părțile și ești captat în centrul lor. Și atunci Victor Ponta a salvat sute de vieți”.

ADVERTISEMENT

Marea greșeală a lui Ponta, dezvăluită de Ilan Laufer

Ilan Laufer a continuat, spunând că astfel de fapte , unele poate chiar mai mari decât au fost în realitate. Politicianul a mai menționat și o altă greșeală pe care Victor Ponta a făcut-o în cariera sa. Aceasta, spune Laufer, l-ar fi costat pe Ponta șansa să devină președintele României.

„Asta e considerată de adversarii politici o greșeală pe care, evident, dacă nu era prim-ministru, nu era în situația de a lua o decizie. Dar acea decizie a fost o decizie care arată că Victor Ponta este cu adevărat un lider. Adică e printre puținii lideri, oameni de stat, care au curajul să ia o decizie asumată pentru salvarea unor vieților omenești.

ADVERTISEMENT

Genul acesta de greșeli pot fi imputate. A făcut Victor Ponta greșeli, da, în 2014, atunci cu votul în diaspora. A fost o greșeală mare pe care a făcut-o pentru care a plătit scump, nu a mai fost ale președintele României”, a explicat afaceristul la Testul Puterii cu Denise Rifai, emisiune ce poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, live, de la ora 18:00, doar pe FANATIK.ro, sau de la ora 21:00 pe Facebook și .

ADVERTISEMENT