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Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Adi Mutu (47 de ani) a mărturisit că Filipe Coelho (46 de ani) a făcut o greșeală în duelul cu Brighton. I-a reproșat tehnicianului că l-a preferat titular în atac pe Simon Elisor, deși Steven Nsimba se preta mai bine la acest joc.

Adi Mutu știe unde a greșit Coelho în partida cu Brighton

Fostul mare internațional român a mărturisit că Steven Nsimba, prin calitățile pe care le are, în meciul din etapa a 4-a din Conference League, și consideră că Simon Elisor se pretează mai bine pentru jocurile din campionat, unde Universitatea Craiova domină și aduce multe mingi în careu.

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”Nu mi-a displăcut Nsimba. Cel puțin atunci când a avut parte de dueluri a făcut față. (n.r. – Dintre Nsimba sau Elisor, pe cine preferi?) Aici e avantajul Craiovei, pentru că îi poate folosi pe amândoi. Depinde de adversar. Nu pot să aleg. Ba da, pot să aleg, dar depinde de meciuri.

Aseară l-aș fi folosit pe Nsimba. Mai puternic, pentru că nu se fluieră toate contactele și el aseară a împins și când s-a dus a recuperat chiar o minge interesantă. Păcat că era singur, era izolat, și n-a putut să iasă din clinciurile alea, că după aia a fost dublat și redublat fundașul advers. În dueluri era puternic, în dueluri făcea față.

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Dar în campionatul României, în anumite meciuri, i se fluieră fault la anumite intervenții ale lui, la anumite dueluri, pentru că e fizic, își folosește corpul foarte mult. La noi nu se acceptă, jucătorii se vaită foarte mult, imediat cad. E alt fotbal. Aseară era mai indicat el să joace, pentru că am văzut prima repriză, nici n-a contat Elisor”, a declarat Mutu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Aroganța lui Coelho

”Briliantul” este de părere că Filipe Coelho s-a dus mult prea încrezător la Brighton și a crezut că va putea să-i domine pe englezi și probabil că din această cauză a decis să înceapă întâlnirea cu Simon Elisor.

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”Coelho n-a citit bine meciul și nu știu care a fost impresia lui să se ducă cu un vârf de careu. Cam ce credea el, că o să aibă multe ocazii Craiova? Probabil asta a crezut că are nevoie de unul care e acolo foarte bun în careu. Când noi n-am ajuns în careu.

A citit, a corectat după, dar poate a fost puțin arogant și trebuia să înceapă cu Nsimba și să gândească: ‘Bă, meciul ăsta trebuie să lupt’. (n.r. – Are el o virgulă cu Nsimba) Sau probabil lucrul ăsta, da. Nu știu lucruri din interior, așa că nu pot să spun. Dar aseară era mai indicat Nsimba pentru că e mult mai puternic decât Elisor”, a spus Adi Mutu.

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Și Eugen Neagoe îl ”urechează” pe Coelho

La rândul său, antrenorul Eugen Neagoe, prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, a admis că s-a greșit atunci când s-a hotărât neintroducerea lui Steven Nsimba din primul minut și consideră că Universitatea Craiova nu are ce învăța după acest duel.

”Eu l-aș fi văzut pe Nsimba din primul minut la jocul ăsta, pentru că este un jucător de forță, jucător de viteză, are viteză bună pe spații mari. Este un jucător puternic care se poate lupta cu adversari de genul pe care i-a întâlnit aseară.

Ok, antrenorul l-a ales pe Elisor, care are alte caracteristici, poate juca în meciuri pe care Universitatea Craiova le domină, în care de foarte multe ori ajunge în careul advers, duce multe mingi acolo. Aseară n-a fost cazul. Foarte rar a ajuns aproape de careul advers.

Sigur, dacă vorbim despre jocul de aseară, este foarte greu să înveți ceva tu ca echipă. Pentru că ai avut foarte puține momente când ai avut mingea, n-ai avut niciun corner. Practic, în afară de șutul ăla periculos al lui Baiaram, a mai fost un șut al lui Bancu și acea sfert de ocazie a lui Mora, pentru că nici pe poartă n-a fost acea minge, dar a fost o fază lucrată de el. A intrat în careu foarte bine acolo. N-ai foarte multe lucruri de de învățat. Te-ai întâlnit cu niște jucători care te-au depășit fizic”, a afirmat el.

Jucătorii Craiovei care s-au remarcat în dezastrul de la Brighton

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, ce jucător de la Universitatea Craiova i-a plăcut în jocul cu Brighton, Eugen Neagoe .

”Sincer, este foarte greu să remarci un jucător aseară. În afară de Nsimba, care a intrat la pauză și a intrat destul de bine și ai reamintit acea fază pe care a dus-o bine pe partea dreaptă. S-a luptat acolo cu fundașii adverși și chiar putea la un moment dat să scoată mai mult, să vină cu o minge în fața porții. Dar puțin, foarte puțin. N-a fost susținut.

Cel mai bun cred că a fost Popescu, portarul. Era foarte greu, pentru că repriza a doua Craiova a jucat un 5-3-1. Practic a jucat cu cinci jucători pe linia de fund, trei la mijloc și un jucător în atac”, a precizat Neagoe.