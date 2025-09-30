Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marea împăcare între Ion Crăciunescu şi Adrian Porumboiu, la 75 de ani: “Vorbim mai mult ca niciodată! Am ajuns de unde am plecat”. Exclusiv

Pace în sfârșit între Ion Crăciunescu și Adrian Porumboiu. Cei doi foști mari arbitri români s-au împăcat după ani de conflict. Dezvăluirea făcută de fostul finanțator de la Vaslui.
Mihai Dragomir
30.09.2025 | 14:35
Împăcarea secolului între Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Ion Crăciunescu și Adrian Porumboiu, deși prieteni la începutul meseriei de arbitru, au fost ani de zile în război. Cei doi foști mari „cavaleri ai fluierului” au îngropat securea și s-au împăcat la vârsta de 75 de ani. Ce a spus fostul finanțator al Vasluiului despre decizia luată.

Ion Crăciunescu și Adrian Porumboiu au dat-o la pace

Născuți în aceeași zi, în același an (27 septembrie 1950), Ion Crăciunescu și Adrian Porumboiu au împreună un istoric bogat. Prieteni la început de drum în lumea arbitrajului, au urmat ani de zile în care ba s-au contrat, ba nu și-au spus nimic unul altuia.

Întrebat în direct dacă a făcut pace cu Ion Crăciunescu, Adrian Porumboiu a mărturisit că cei doi și-au urat la mulți ani reciproc și că acum, după tot ce a fost între ei, vorbesc chiar mai mult decât o făceau în tinerețe. Fostul patron de la FC Vaslui consideră că au luat cea mai bună decizie posibilă.

Adrian Porumboiu nu poate șterge cu buretele ce l-a legat de Ion Crăciunescu. „Nu putem uita perioada frumoasă de prietenie avută la începuturile arbitrajului!”

„Bineînțeles că ne-am urat la mulți ani. Nu mai e ce a fost, ne vorbim, nu mai sunt probleme. Ne-am împăcat și vorbim mai des ca niciodată. Am ajuns în punctul din care am plecat, ce s-a întâmplat pe parcurs le-am dat uitării. Ca să glumesc puțin, tot timpul, între doi inși, unul trebuie să fie mai înțelept.

Este un fapt pe care nu are sens să îl ținem ascuns. A fost o situație care nu trebuia să se întâmple niciodată. Am trecut peste ea și ne vedem fiecare de ale noastre. Nu putem uita perioada frumoasă de prietenie avută la începuturile arbitrajului.

Nu avem de ce să stăm așa. Nu sunt ranchiunos, chiar dacă mai spun lucrurilor pe nume uneori. Este Dumnezeiește să știi să poți ierta. Greșelile făcute trebuie iertate”, a spus Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Porumboiu în fotbal. Ce a însemnat pentru FC Vaslui

Adrian Porumboiu este unul dintre numele grele ale fotbalului românesc după anii 2000, atunci când vine vorba de patroni de club. Fostul arbitru a fost conducătorul echipei FC Vaslui timp de 10 ani, perioadă în care echipa din Moldova a atins performanțe demne de admirat.

Timp de 9 sezoane, FC Vaslui s-a aflat pe prima scenă a fotbalului din România, iar formația moldavă s-a clasat în trei rânduri pe podium: de două ori pe locul trei, și o dată pe locul doi. Cu participări în preliminariile cupelor europene, Vaslui a ajuns până în grupele Europa League în sezonul 2011/2012, unde a obținut 3 puncte.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
