Marea împăcare! Mihai Stoica s-a pozat alături de Florin Tănase la Tbilisi, înainte de Saburtalo – FCSB

La finalul meciului dintre FCSB şi U Cluj, Florin Tănase a contestat subţirimea lotului de la FCSB, stârnind o reacţie furioasă atât din partea lui Gigi Becali, cât şi a managerului general, Mihai Stoica. Aşa cum FANATIK , de 1,2 milioane de dolari anual, Shanghai Post fiind echipa care îl doreşte.

Marea împăcare! Mihai Stoica s-a pozat alături de Florin Tănase la Tbilisi: “Ne mai reproșăm noi chestii, dar ne mai și împăcăm…”

Înaintea meciului din turul doi preliminar al Conference League cu Saburtalo Tbilisi, Mihai Stoica a postat o poză alături de Florin Tănase, alături de mesajul: “Ne mai reproșăm noi chestii, dar ne mai și împăcăm…”

Managerul general a avut o reacţie violentă după criticile lui de la finalul meciului cu U Cluj. Mihai Stoica a spus că este inadmisibil ca el să comenteze politica clubului, în condiţiile în care a fost unul dintre cei mai slabi de pe teren:

„El are o problemă cu recunoașterea culpabilității. El niciodată nu greșește… Asta e foarte grav! Acum a greșit că nu a alegat, apoi că a vorbit. Nu l-am auzit niciodată să spună că a făcut ceva greșit. Un jucător care câștigă 1.000 de euro pe zi vorbește despre politica unui club?

Mihai Stoica, dezlănţuit după reproşurile căpitanului: “Poate cineva să îi achite clauza, 3 milioane de euro. Drum bun și succes!”

Nu are voie să vorbească și să atace politica clubului! Nu era o șezătoare despre problemele pe care le are Steaua la finalul meciului. El are 30.000 de euro salariu ca să dea goluri și să alerge.

A inventat o polemică. El ar trebui să aibă mai mult discernământ. A vorbit la nervi acum. Dacă iau tot culoarul birourilor și strâng salariile nu ajung la salariul lui. De unde să inventezi asta? Toate-s invenții! Nimeni nu a spus asta. A spus-o el!

Înțeleg că a fost mereu interes pentru el. Poate cineva să îi achite clauza, 3 milioane de euro. Drum bun și succes!”, a “tunat” Mihai Stoica după reproşurile lui Florin Tănase.

Ce a spus Tănase: “`Avem cel mai bun lot`. De unde? Suntem puțini!”

La finalul meciului din prima etapă a SuperLigii dintre FCSB şi U Cluj, încheiat 1-1, Florin Tănase s-a plâns de faptul că este un lot subţire, cu mulţi copii:

“Probabil și lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie. Multă lume spune: `Domne, lotul, lotul!` Dar avem și copii. `Avem cel mai bun lot`. De unde? Suntem puțini! Dacă vom juca la fel ca în seara asta (n.r.- în Conference League), nu vom avea nicio șansă”, a spus decarul FCSB-ului.

