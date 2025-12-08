Sport

Marea îngrijorare a lui Costel Gâlcă după FC Botoșani – Rapid 0-0: „N-am putut să facem asta”. Cum a trăit ratarea lui Petrila

Costel Gâlcă nu a fost mulțumit de echipa sa la Botoșani, acolo unde Rapid și-a păstrat fotoliul de lider după 0-0 cu ocupanta locului 2. Antrenorul a comentat și colosala ratare a lui Petrila
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
08.12.2025 | 23:02
Costel Gâlcă, îngrijorat după FC Botoșani - Rapid 0-0: „N-am mai putut ține de minge”. Cum a trăit ratarea lui Petrila. FOTO: Fanatik
Costel Gâlcă a făcut o analiză obiectivă a prestației pe care Rapid a avut-o în deplasarea de la Botoșani. Antrenorul liderului n-a fost mulțumit de felul în care s-au prezentat elevii săi.

Nemulțumirile lui Costel Gâlcă după FC Botoșani – Rapid 0-0

Rapid și-a menținut prima poziție în SuperLiga după ce a remizat alb pe terenul lui FC Botoșani, echipă aflată pe locul secund. Moldovenii au dominat partida, dar giuleștenii au avut ocaziile mai mari.

În prima repriză, Claudiu Petrila a avut ratarea sezonului. „Decarul” Rapidului n-a reușit să deblocheze tabela deși poarta gazdelor era părăsită de Giannis Anestis.

„Au controlat mult mai mult ei jocul și până la urmă cred că e un rezultat echitabil. Noi am avut ocaziile clare, iar ei au dominat jocul.

(n.r. Ratarea lui Petrila) Și când a dat gol ne-am bucurat. Se mai întâmplă. Am mai avut și alte ocazii când mai puteam înscrie.

N-am mai putut ține de minge, presiunea adversarului, cu linia de fund au stat sus și nu am reușit să-i surprindem”, a declarat Costel Gâlcă, după FC Botoșani – Rapid 0-0.

Ce meciuri mai are de jucat Rapid în 2025

Rapid are șanse mari să ierneze în fotoliul de lider. Echipa lui Gâlcă mai are de jucat două meciuri în 2025, acasă, cu Oțelul, și în deplasare la FCSB. Partida împotriva gălățenilor are loc sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 20:30.

„Sunt mulțumit și important e următorul meci să îl câștigăm. E un meci dificil cu Oțelul, dar ne dorim să câștigăm cele 3 puncte.

(n.r. Lupta la play-off) Important e ca noi să fim acolo sus. Restul e mai puțin important cine intră sau nu în play-off”, a conchis antrenorul alb-vișiniilor.

