Marea îngrijorare a lui Radu Drăgușin la Tottenham, dezvăluită de englezi!

Radu Drăgușin ar putea schimba echipa în această iarnă, fie că va fi vorba doar de un împrumut sau un transfer permanent. Stoperul român pare să aibă tot mai puține șanse să evolueze pentru Tottenham, iar acest lucru îl îngrijorează, mai ales că barajul cu Turcia este la mai puțin de patru luni distanță.

Radu Drăgușin, îngrijorat de situația sa la Tottenham. Ce scriu englezii

Radu Drăgușin a lipsit o perioadă foarte lungă de timp din lotul lui Tottenham, deoarece a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în prima lună a anului 2025. La acea vreme, românul prindea minute cu regularitate pentru Spurs, fie că era vorba de Europa League, Premier League sau Cupa Angliei.

Tânărul fotbalist român este apt de patru etape pentru formația londoneză, însă din meciul cu Crystal Palace. El , iar acest lucru îl îngrijorează enorm, anunță presa britanică:

„Drăgușin este îngrijorat că va prinde foarte puține minute în acest sezon, mai ales că îi are în fața sa pe Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso. El își dorește să joace constant pentru a-și intra în ritm.

Fundașul central și cei de la Spurs sunt interesați să găsească cea mai bună soluție de viitor. Tottenham a transmis clar că nu dorește să-l împrumute pe fundașul central, însă ar putea fi tentați de un transfer definitiv dacă va sosi o ofertă potrivită”, au scris cei de la

Radu Drăgușin ar putea reveni la Juventus

Radu Drăgușin a fost crescut de Juventus, însă a fost cedat ușor, pentru o sumă mai mică de 10 milioane de euro, la Genoa. După un sezon și jumătate de excepție pentru „grifoni”, Drăgușin a atras atenția unor cluburi uriașe, printre care și Bayern Munchen. Totuși, dorind să joace în Premier League, românul a ales Tottenham Hotspur.

Și din cauza accidentării, dar și a concurenței acerbe, Radu Drăgușin pare să nu mai aibă loc în echipa lui Thomas Frank, iar Dacă ar ajunge la Torino, românul va juca într-un sistem cu trei fundași centrali. Principalii stoperi ai alb-negrilor sunt Lloyd Kelly, Bremer și Pierre Kalulu. Tot sursa citată anterior specifică faptul că și