Sport

Marea îngrijorare a lui Radu Drăgușin la Tottenham, dezvăluită de englezi!

Englezii au dezvăluit motivul pentru care Radu Drăgușin ar putea părăsi Premier League în această iarnă. Care este cea mai mare îngrijorare a românului
Ciprian Păvăleanu
05.01.2026 | 00:20
Marea ingrijorare a lui Radu Dragusin la Tottenham dezvaluita de englezi
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin, îngrijorat cu privire la situația sa de la Tottenham. Ce a scris presa britanică. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin ar putea schimba echipa în această iarnă, fie că va fi vorba doar de un împrumut sau un transfer permanent. Stoperul român pare să aibă tot mai puține șanse să evolueze pentru Tottenham, iar acest lucru îl îngrijorează, mai ales că barajul cu Turcia este la mai puțin de patru luni distanță.

Radu Drăgușin, îngrijorat de situația sa la Tottenham. Ce scriu englezii

Radu Drăgușin a lipsit o perioadă foarte lungă de timp din lotul lui Tottenham, deoarece a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în prima lună a anului 2025. La acea vreme, românul prindea minute cu regularitate pentru Spurs, fie că era vorba de Europa League, Premier League sau Cupa Angliei.

ADVERTISEMENT

Tânărul fotbalist român este apt de patru etape pentru formația londoneză, însă Thomas Frank l-a utilizat doar în ultimele minute din meciul cu Crystal Palace. El nu a mai bifat niciun minut în meciurile cu Liverpool, Brentford și Sunderland, iar acest lucru îl îngrijorează enorm, anunță presa britanică:

„Drăgușin este îngrijorat că va prinde foarte puține minute în acest sezon, mai ales că îi are în fața sa pe Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso. El își dorește să joace constant pentru a-și intra în ritm.

ADVERTISEMENT
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Digi24.ro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump

Fundașul central și cei de la Spurs sunt interesați să găsească cea mai bună soluție de viitor. Tottenham a transmis clar că nu dorește să-l împrumute pe fundașul central, însă ar putea fi tentați de un transfer definitiv dacă va sosi o ofertă potrivită”, au scris cei de la Spurs-Web.com

ADVERTISEMENT
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către...
Digisport.ro
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani

Radu Drăgușin ar putea reveni la Juventus

Radu Drăgușin a fost crescut de Juventus, însă a fost cedat ușor, pentru o sumă mai mică de 10 milioane de euro, la Genoa. După un sezon și jumătate de excepție pentru „grifoni”, Drăgușin a atras atenția unor cluburi uriașe, printre care și Bayern Munchen. Totuși, dorind să joace în Premier League, românul a ales Tottenham Hotspur.

Și din cauza accidentării, dar și a concurenței acerbe, Radu Drăgușin pare să nu mai aibă loc în echipa lui Thomas Frank, iar „Bătrâna Doamnă” ar dori să-l readucă la echipă. Dacă ar ajunge la Torino, românul va juca într-un sistem cu trei fundași centrali. Principalii stoperi ai alb-negrilor sunt Lloyd Kelly, Bremer și Pierre Kalulu. Tot sursa citată anterior specifică faptul că și Inter ar fi interesată de un posibil transfer al lui Drăgușin.

ADVERTISEMENT
Situație incredibilă la Rangers! Fostul coleg al lui Ianis Hagi a fost arestat...
Fanatik
Situație incredibilă la Rangers! Fostul coleg al lui Ianis Hagi a fost arestat la scurt timp după victoria din derby-ul cu Celtic
Scandal monstru în Franța! Fanii se revoltă înainte de PSG – OM: „În...
Fanatik
Scandal monstru în Franța! Fanii se revoltă înainte de PSG – OM: „În 2027 mergem pe Lună?”
Fanii au luat foc în timpul meciului din Premier League! Se cere agresiv...
Fanatik
Fanii au luat foc în timpul meciului din Premier League! Se cere agresiv demiterea fostului fotbalist de la Manchester United
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga care ar fi, de fapt, miliardar în euro. S-ar afla...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga care ar fi, de fapt, miliardar în euro. S-ar afla în top 7 cei mai bogați români
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!