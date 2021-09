Marea iubire a Andreei Bălan a devenit, din nou, tătic! ”Am rămas buni prieteni”

Teo Păcurar, bărbatul despre care Andreea Bălan a recunoscut, în repetate rânduri, că a fost o mare dragoste de-ale ei, trece prin clipe minunate în această perioadă.

Andreea Bălan, iubire nebună în tinerețe

Cu mult timp în urmă, pe când Andreea Bălan avea doar 20 de ani, între vedetă și Teo Păcurar se desfășura o poveste de dragoste pasională, cei doi iubindu-se ceva mai bine de doi ani.

De altfel, Andreea Bălan și Teo Păcurar au decis să se și logodească, dar, până să se căsătorească, s-au și despărțit, motivul fiind unul cât se poate de serios. Mai exact, Andreea Bălan voia să își continue cariera ca artistă, în timp ce logodnicul ei, Teo Păcurar, voia să se stabilească împreună cu diva la Bistrița și să își întemeieze o familie, departe de lumina reflectoarelor.

Interesant este că, în fapt, relația cu Teo Păcurar este singura de care Andreea Bălan vorbește cu drag, frumos, despărțirea lor fiind una liniștită, chestiune unică de altfel din viața vedetei care, la acea vreme, își și tatuase inelarul pentru a marca logodna cu el.

„Teo şi-a dorit foarte mult să-şi întemeieze o familie, să avem copii, să ne mutăm împreună la Bistriţa, la părinţii lui şi, dacă iniţial am fost de acord, am realizat totuşi că nu sunt pregătită pentru a avea o familie şi am ales să-mi văd mai departe de cariera mea. Cu Teo am rămas foarte buni prieteni, pentru ca despărţirea să nu fie atât de dureroasă”, declara Andreea Bălan, cu mult timp în urmă, după despărțire.

Fostul logodnic al Andreei Bălan a devenit tată

Teo Păcurar, mutat la Bistrița, așa cum își dorea și în anul 2006 pe când s-a despărțit de cântăreață, și-a refăcut viața în compania Cristinei cu care s-a și căsătorit la doar un an de la despărțirea de Andreea Bălan, în 2007.

Confirmând cele spuse de Andreea Bălan cu privire la dorința lui de a-și întemeia o familie, Teo Păcurar și-a văzut visul cu ochii după ce soția lui a început să aducă pe lume copiii pe care îi doreau.

Și, pentru ca totul să fie perfect, în 2020, Teo Păcurar a devenit, pentru a treia oară deja, tată, în viața lui și a Cristinei, soția sa, apărând și băiețelul pe care și-l doreau, după cele două fetițe pe care le aveau împreună.

În plus, transformat din compozitor – lumea muzicii aducându-i împreună pe Andreea Bălan și pe Teo – bărbatul s-a reprofilat spre lumea afacerilor devenind director al unei mari companii germane din zona Bistriței, având, astfel, o viață împlinită și din punct de vedere profesional, nu doar personal.

Andreea Bălan, despărțiri dureroase de bărbații pe care i-a iubit

După despărțirea de Teo Păcurar, în viața Andreei Bălan apărut un alt compozitor, Keo, relația cu acesta durând nu mai puțin de opt ani. Cu toate acestea, s-a sfârșit cât se poate de prost pentru artistă, vedeta aflând, din presă, că era înșelată cu altă femeie, Keo asumându-și ulterior relația cu Alexandra Pavel, cea care, printre altele, i-a și dăruit o fetiță.

După Keo, a încercat să își refacă viața în compania unui american, Michael, personaj controversat de altfel. Și, chiar dacă păreau să se înțeleagă de minune, relația lor nu a durat decât o vară, vedeta înlocuindu-l pe acesta cu cel care avea să îi devină soț, George Burcea.

Pe George Burcea l-a cunoscut la filmările unui clip, s-a îndrăgostit de el și i-a dăruit doi copii, pentru ca, anul trecut, să se despartă de el cu mare scandal, cei doi fiind, și acum, în divorț.

”Nu ai cum să salvezi sau să lupți pentru cineva care nu vrea să mai fie acolo și vrea altceva. Sau cineva care este într-o zonă cu niște traume și nu vrea să fie ajutat. George nu și-a dorit acest lucru, prin urmare despărțirea a fost inevitabilă. Nu am mai avut ce să salvez.. El a vrut să aibă altă viață. În viața în care era cu noi nu se mai regăsea și se simțea nefericit”, spunea pe vlogul ei.

Despărțirea de George l-a adus în viața vedetei, câteva luni mai târziu, pe Tiberiu Argint, bărbatul cu care se iubește și acum.