Marea lovitură la transferuri pe care Meme Stoica o pregătește la FCSB! „Am vorbit deja cu Gigi Becali”. Exclusiv

Mihai Stoica a făcut dezvăluiri tari la prima ediție de „MM la Fanatik”. Cum l-a convins pe Gigi Becali ca din următorul sezon FCSB să schimbe strategia de transferuri
Cristian Măciucă
03.10.2025 | 19:25
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că FCSB va schimba strategia de transferuri. Clubul lui Gigi Becali nu se va mai axa cu precădere pe piața internă, ci va urmări să aducă și fotbaliști din afara granițelor.

FCSB va aduce în iarnă jucători din străinătate

Gigi Becali a anunțat că abia așteaptă pauza de iarnă pentru a scăpa de unii dintre fotbaliști, dar și pentru a face noi achiziții. În capul listei negre se află fundașul stânga David Kiki. Conducerea campioanei se gândește deja la viitoare achiziții, iar Mihai Stoica a fost delegat să caute jucători inclusiv din străinătate.

„Eu am început să caut și afară. E posibil să am nevoie de un om care să mă ajute. O să vorbesc asta și cu Gigi, poate o să accepte să mai aducem un om și în staff, un om în care am încredere. 

Să vedem nu neapărat jucători care au confirmat în România. Am discutat și despre ce piețe să atacăm. E loterie. Dar noi avem un avantaj față de multe alte cluburi. Noi putem oricând să spunem Gigi e un jucător în care avem încredere. Ok. Niciodată nu poți să garantezi că este sau nu este. Și spune Cât costă? 2 milioane? Luați banii și luați-l! Aici plecăm noi în pole-position față de alții.

Uite, Craiova. A investit acum, anul ăsta mai mult decât acum. A investit și rezultatele deja se văd. A dat bani pe Cicâldău, pe Băluță, pe Al Hamlawi. Și se vede”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik”. 

Detalii de ultimă oră despre transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB

Mihai Stoica a adus în discuție și telenovela „Mario Tudose la FCSB”. Transferul stoperului în vârstă de 20 de ani de la FC Argeș a picat în ultima clipă a perioadei de mercato.

„Chiar Gigi a zis la un moment dat ‘Aduceți jucători!’. ‘Gigi de unde aducem?’ Uite. Ce echipe sunt surprizele campionatului? FC Argeș și FC Botoșani. Ce jucători să aducem de la ei? S-a vorbit de Tudose. Dar nu s-a putut. Pe o sumă colosală! A căzut de Tudose, e subiect închis. Bine, când vine perioada de transferuri se deschid uși, se deschid ferestre mai vedem.

Ce jucători de la Botoșani ar trebui să aducem noi ca să ne întărim? Botoșani, care ne-a bătut 3-1. Am făcut greșeli impardonabile defensiv și ei au profitat de ele. Ce jucători să aducem de la Slobozia? Care ne-a bătut! Mie nu îmi e rușine să urmez un model care dă rezultate. Craiova a adus doi atacanți, unul din Polonia, de la o echipă care a retrogradat și unul din Liga 3 Franța. Buni amândoi, deocamdată”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Ce sumă-șoc a cerut Slobozia pentru fundașul Dorobanțu

MM Stoica a dezvăluit și ce sumă de bani a vrut Unirea Slobozia pe fundașul dreapta Andrei Dorobanțu (21 de ani). Fotbalistul ialomițenilor a fost însă mai mult accidentat și n-a jucat în acest campionat decât 5 meciuri.

„S-a vehiculat o sumă la Dorobanțu, care are un an jucat în Liga. (n.r. – Cât s-a cerut?) 700.000 de euro”, a dezvăluit MM.

Cum reacționează Bîrligea când aude că Becali îl vrea pe Louis Munteanu la FCSB

În cadrul emisiunii „MM FANATIK”, Mihai Stoica a povestit și ce simte Daniel Bîrligea atunci când aude declarațiile lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera insistă pentru transferul lui Louis Munteanu, de la CFR Cluj, pe care e în stare să plătească 4,5 milioane de euro.

„Gigi tot timpul a avut discursul ăsta. El are pornirea asta de a îi vedea mai buni pe cei care joacă la aceste echipe. Îi pică bine salariul și că e golgheterul campioanei și că a luat campionatul”, a conchis oficialul roș-albaștrilor.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
