Costel Gâlcă a anunțat o revenire importantă la Rapid după 1-0 cu Petrolul. Ce a spus despre debutul lui Bolgado

Costel Gâlcă (53 de ani) își ține fotbaliștii cu picioarele pe pământ după . Tehnicianul alb-vișiniilor nu a fost mulțumit pe deplin de prestația elevilor săi.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă, după Petrolul – Rapid 0-1: „Putem pune în dificultate orice adversar din Liga 1”

Rapid a câștigat „Primvs Derby” cu Petrolul din etapa a 11-a. în minutul 26.

„Felicit jucătorii pentru atitudine. Adversarul nu a avut nicio ocazie de gol, dar pe faza ofensivă am suferit și noi. La finalizare, multe acțiuni au eșuat. Per total a fost bine pentru că am luat cele 3 puncte. Dacă nu mă înșel, e a 60-a victorie în istorie a clubului nostru contra Petrolului.

ADVERTISEMENT

La Rapid e presiune tot timpul, dar jucătorii au fost destul de bine la antrenament. În timpul meciului trebuie să reacționăm mult mai bine și mai avem de lucrat. Mi-aș dori ca pe viitor să stăm mult mai bine în teren pentru că putem pune în dificultate orice adversar din Liga 1.

Mă bucur pentru Pașcanu că a intrat concentrat. A și marcat golul victoriei. E important pentru noi toți, dar și pentru el”, a declarat Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT

„Galeria tot timpul ne sprijină, iar noi trebuie să o răsplătim”

„În fața porții trebuie să facem mult mai mult. Avem ocazii, facem sincronizări, dar unele acțiuni se termină undeva în apropierea careului advers.

ADVERTISEMENT

Onea va intra cu siguranță cu grupul de săptămâna viitoare. Să vedem cum se prezintă și ceilalți. Deocamdată nu știm dacă sunt toți apți pentru meciul următor.

Bolgado? E un jucător cu experiență, un jucător cu personalitate și cu siguranță ne va ajuta pe viitor. A avut timpul de care avea nevoie să se adapteze. Normal că de la zi la zi va fi mai bine și mult mai integrat în echipă.

ADVERTISEMENT

E important că am câștigat. Galeria tot timpul ne sprijină, iar noi trebuie să o răsplătim”, a mai spus antrenorul în vârstă de 53 de ani.