Marea nemulțumire a lui Mihai Stoica după Poli Iași – FCSB 0-2: „E puţin cam mult!”

a fost meciul care a pus capăt partidelor din Superliga în acest an. Mihai Stoica a vorbit despre finalul de an al campioanei României și a mărturisit ce l-a deranjat.

Mihai Stoica, dezamăgit chiar și după victorie

FCSB a reușit să egaleze la puncte liderul U Cluj după victoria cu Poli Iași. Bucureștenii au avut un an 2024 foarte bun, câștigând campionatul, Supercupa României și calificându-se în primăvara Europa League.

După deplasarea de luni seară, Mihai Stoica, , a vorbit atât despre efortul depus de jucătorii echipei sale, dar s-a plâns și de programul mult prea încărcat și dus aproape de marea sărbătoare a Crăciunului.

„E mare lucru!”

„Nu prea ne interesează clasamentele inventate! Suntem pe primul loc pentru că avem rezultat bun cu Universitatea Cluj. Este important că am câştigat fără absolut nicio emoţie, făcând unul dintre jocurile noastre bune din actuala ediţie de campionat.

Nu s-a pus niciodată problema învingătoarei, ci doar a scorului care va rămâne pe tabela de marcaj. Câteodată, când vezi echipa asta jucând după atâtea şi atâtea meciuri, te gândeşti că vine din altă categorie. OK, se mai întâmplă să faci paşi greşiţi cum s-a întâmplat la Botoşani, pe terenul ăla aproape impracticabil, ratând ocazii mari.

A fost remarcabil cum băieţii ăştia au reuşit să aibă atitudine şi acum. La 2-0 în minutul 85 făceau presing. E mare lucru! E meritul lor, e meritul antrenorilor, de care vorbeşte prea puţin lumea. Dar din motive arhicunoscute”, a transmis Mihai Stoica, potrivit

„E bine că până la urmă am ieșit din Cupă!”

„Da, e un an foarte complicat. Nu numai că am jucat 39 de partide din iulie, dar şi pentru că ne întoarcem acasă în ajunul Crăciunului. E puţin cam mult! E bine că până la urmă am ieșit din Cupă.

Am jucat, doar că nu se putea să mergi pe toate planurile. Pe 5 ianuarie plecăm în cantonament, pe 16 ne întoarcem. Probabil pe 17 vom juca, iar pe 21 plecăm la Baku. Pe 23 jucăm la Baku, pe 24 venim de la Baku direct la Arad. Apoi, după meciul cu UTA aşteptăm marele meci cu Manchester United”, a mai spus oficialul campioanei României.

FCSB a încheiat anul 2024 cu 37 de puncte după 21 de etape, la egalitate cu liderul U Cluj. Bucureștenii vor relua competiția internă cu un meci acasă contra Hermannstadt, programat pe data de 17 ianuarie.