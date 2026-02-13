Sport

Marea pace din Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo revine în lotul lui Al-Nassr după scandalul colosal

Răsturnare de situație în scandalul momentului din Arabia Saudită, dintre Cristiano Ronaldo și Al-Nassr! Anunțul făcut de clubul din Riyadh
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.02.2026 | 21:39
Marea pace din Arabia Saudita Cristiano Ronaldo revine in lotul lui AlNassr dupa scandalul colosal
Cristiano Ronaldo revine la Al-Nassr. Foto: X / AlNassr FC
Cristiano Ronaldo revine la Al-Nassr. Starul portughez a fost inclus în lotul echipei din Riyadh pentru următorul meci din campionatul din Arabia Saudită. Formația sa joacă sâmbătă, 14 februarie, de la ora 19:30, în deplasare cu Al-Fateh în cadrul etapei cu numărul 22.

Cristiano Ronaldo revine în lotul lui Al-Nassr pentru următoarea etapă din Arabia Saudită

Anunțul privitor la întoarcerea lui Cristiano a fost făcut chiar de către cei de la Al-Nassr. Cu o zi înaintea acestei partide, ei au postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu jucătorii pregătiți de această deplasare, iar într-una dintre fotografii a putut fi văzut și Ronaldo, semn clar că el a fost inclus în lotul pentru acest meci. „Ne vedem curând, Riyadh. Al Fateh, venim către voi”, a fost mesajul transmis de Al-Nassr înainte de decolare.

Scandal de proporții izbucnit recent între Cristiano Ronaldo și Al-Nassr. Portughezul a amenințat chiar că va pleca din Arabia Saudită

Așadar, este mai mult decât clar că relațiile dintre cele două părți s-au mai detensionat în ultimele zile. Anterior, după cum se știe deja destul de bine, Cristiano Ronaldo a refuzat să joace pentru Al-Nassr în precedentele două meciuri de campionat. Astfel, conform dorinței sale, el nu a fost inclus în lot pentru partidele respective.

Ulterior, starul lusitan care recent a împlinit vârsta de 41 de ani a amenințat chiar că va pleca din Arabia Saudită. La scurt timp, a fost deja vehiculată și o primă variantă pentru viitorul lui, reprezentată de revenirea la Sporting, dar și o primă soluție pentru înlocuirea sa la Riyadh, constituită de posibila aducere a lui Mohamed Salah de la Liverpool. 

Tensiunile au izbucnit în momentul în care Al-Hilal, marea rivală a lui Al-Nassr, a reușit să îl ia pe Karim Benzema din postură de jucător liber de contract, după despărțirea sa, tot cu scandal, de Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo, acuzații grave inclusiv la adresa Guvernului din Arabia Saudită

Atunci, Ronaldo a considerat că se puteau face anumite eforturi pentru ca fostul său coechipier de la Real Madrid să ajungă din nou alături de el, la actuala echipă, dar că nu s-a dorit acest lucru în baza unui „blat” avut de Al-Hilal cu PIF (Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită) în acest sens.

În acest context, Cristiano a făcut anumite acuzații destul de grave inclusiv la adresa celor de la Liga Profesionistă de Fotbal din Arabia Saudită, iar aceștia au reacționat prompt ulterior. În cele din urmă însă, se pare că totul s-a rezolvat, iar portughezul este pregătit să joace din nou pentru Al-Nassr.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
