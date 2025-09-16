Marea pasiune a lui Robert Redford. Ce sporturi a practicat fostul mare actor american

. Robert Redford, unul dintre cei mai iubiți actori americani, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Presa din Statele Unite a anunțat decesul pe 16 septembrie, iar fanii au rămas au reacționat pe rețele de socializare.

Actorul american Robert Redford a murit la 89 de ani

Robert Redford s-a născut pe 18 august 1936, în Santa Monica, California. A copilărit într-o familie modestă; mama sa, Martha, a iubit literatura și arta, iar tatăl său a lucrat ca angajat într-o companie de petrol. În copilărie, Robert s-a arătat atras de desen, muzică și, mai ales, de sport. În liceu a practicat fotbal american și tenis și se descurca bine la atletism.

Viața și cariera lui Robert Redford. Filmele care l-au făcut celebru

Cariera lui Robert Redford a fost una de referință în istoria cinematografiei americane. A cucerit publicul la sfârșitul anilor ’60 cu Butch Cassidy and the Sundance Kid, iar apoi cu The Sting, filme care i-au adus un succes uriaș și l-au consacrat drept unul dintre actorii emblematici ai generației sale. Au urmat roluri puternice în The Way We Were, The Great Gatsby, All the President’s Men și Out of Africa, producții care i-au consolidat statutul de star internațional. În 1980 a trecut în spatele camerei, iar debutul său regizoral, Ordinary People, i-a adus Oscarul pentru cel mai bun regizor și pentru cel mai bun film.

Viața sa personală a fost marcată de momente luminoase și de pierderi dureroase. A fost tată a patru copii, dintre care unul a murit la vârsta fragedă. În afara platourilor, Redford s-a dedicat protecției mediului, activismului civic și proiectelor culturale. Discret și rezervat, a evitat scandalurile mondene, preferând să lase arta și faptele să vorbească pentru el.

Sportul, marea pasiune a lui Robert Redford

Sportul, însă, a rămas o constantă în viața lui. În tinerețe a practicat tenis, , atletism și înot, iar la Universitatea din Colorado a beneficiat de o bursă sportivă la baseball, dar nu a apucat să joace prea mult, întrucât avea să devină un nume uriaș în cinematografie.

De altfel, Robert chiar a avut șansa să joace în câteva filme sportive. În Downhill Racer (1969), Redford a fost David Chappellet, schiorul obsedat de glorie, într-o poveste despre ambiție și singurătate. De asemenea, în The Natural (1984), a jucat rolul lui Roy Hobbs, jucătorul de baseball care a cucerit publicul american