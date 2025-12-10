Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului în fiecare dimineață la cafea: „M-am îndrăgostit de asta”

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu a fost ales duminică, pe 10 decembrie, noul primar al municipiului București. Edilul a promis că, în timpul mandatului său, va face tot ce e posibil pentru a dezvolta sportul în capitală. E deja cunoscută pasiunea sa pentru baschet. Liderul PNL din Capitală a recunoscut că și-a creat un obicei: se uită la rezumatele meciurilor din NBA în fiecare dimineață.

Ciprian Ciucu, un mare fan al sportului. Cu ce echipă de fotbal a ținut.

a recunoscut în direct la FANATIK Exclusiv că, în copilărie, era un mare pasionat de fotbal și avea chiar și o favorită. Ciprian Ciucu a ținut cu Steaua, însă un meci l-a făcut să se distanțeze de sportul rege. În 1997, roș-albaștrii au pierdut un duel cu PSG în cupele europene.

„Steaua e în Drumul Taberei. Rapid a făcut o figură foarte frumoasă în ultimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești. Au venit aici cei de la PSG, le-am dat 3-2, după care la masa verde 3-0. Am zis că mergem mai departe, eram cel mai fericit om. După care, la Paris, am luat 5 boabe. De acolo am murit de ciudă (n.r. acuzațiile de blat). M-am enervat rău atunci.

O perioadă am ținut cu Național, deși nu aveam nicio treabă. Îmi căutam echipa care să-mi merite fidelitatea. După care, fiind din Ghencea, din Drumul Taberei, am revenit la Steaua. N-am mai urmărit atât de activ fotbalul, am fost mai rar la meciuri”, spunea Ciucu la FANATIK Exclusiv.

Ciprian Ciucu, îndrăgostit de baschet. Primarul Bucureștiului a văzut live un meci din NBA

Noul primar al municipiului București a rămas însă extrem de atras de sport și și-a mutat toată atenția pe baschet. Ciprian Ciucu este un mare fan al baschetului american. La scurt timp după alegeri, acesta a acordat un interviu pentru , în care a vorbit despre pasiunea sa. El chiar a zburat peste ocean și a văzut un duel live din arenă.

„În ultimul timp mi-a plăcut foarte mult Luka Doncic. Am urmărit foarte mult Dallas Mavericks până la greșeala secolului, cel mai prost trade din istorie, când Nico l-a vândut la Lakers. Mă uit, așadar, după jucători, nu după franciză, fiindcă jucătorii se schimbă ca șosetele de către echipă. Și Giannis este posibil să plece.

Am văzut și un meci de baschet pe viu, când am nimerit acum doi ani în Phoenix și am prins un meci cu New York. Am reușit să ajung chiar aproape de teren, am făcut chiar și un selfie cu Kevin Durant, dar el nu știe chestia asta (n.r. râde)”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ritualul zilnic al lui Ciprian Ciucu. Cum își începe ziua noul primar al Capitalei

Mai mult, primarul Capitalei și-a creat o rutină. În fiecare dimineață, după ce se trezește, își face o cafea și se uită pe YouTube la meciurile din NBA de seara trecută. Ciprian Ciucu a ratat d , întrucât avea treabă serioasă cu alegerile.

„Ca idee, eu dimineața, la cafea, nu citesc presa. Dau drumul la YouTube și mă uit ce s-a jucat în NBA noaptea trecută. Știu mai multe despre NBA decât despre Euroligă, Liga Națională sau fotbal, orice.

Nu am văzut meciul, în weekend am avut alegeri. Nu am apucat să văd nimic. Cred că putem vedea și în București un astfel de meci. Cu siguranță nu în următorii 2-3 ani, dar potențialul există”, a mai spus Ciprian Ciucu, conform sursei menționate anterior.