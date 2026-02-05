Sport

După 2-1 cu Botoșani, FCSB a aflat că are o mare problemă! Un gol marcat în prelungiri le dă fiori roș-albaștrilor în lupta la play-off

FCSB a câștigat cu 2-1 meciul direct cu FC Botoșani, o contracandidată la play-off, dar tot poate avea emoții în lupta cu moldovenii
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.02.2026 | 22:31
Dupa 21 cu Botosani FCSB a aflat ca are o mare problema Un gol marcat in prelungiri le da fiori rosalbastrilor in lupta la playoff
SPECIAL FANATIK
Imagine din meciul FCSB - FC Botoșani 2-1. Sursă: Sport Pictures
FCSB a câștigat joi seară pe Arena Națională meciul cu FC Botoșani, scor 2-1, din cadrul etapei cu numărul 25 din acest sezon regulat de SuperLiga. Înaintea acestei runde, cele două echipe se aflau în luptă directă pentru accederea în play-off.

FCSB a câștigat cu FC Botoșani, dar riscă să fie devansată de moldoveni în lupta pentru play-off la finalul sezonului regulat în baza rezultatelor din meciurile directe

După acest rezultat, campioana României a ajuns la 37 de puncte și ocupă momentan locul 10 în clasament, la egalitate cu Oțelul Galați, în vreme ce echipa finanțată de Valeriu Iftime se află încă pe poziția a 6-a, cu 39 de puncte.

Este vorba deci acum despre o diferență de doar două puncte între cele două formații. Așadar, în condițiile în care clasamentul este foarte echilibrat în toată zona respectivă, există posibilitatea destul de mare ca după disputarea ultimei etape din sezonul regulat departajarea între anumite echipe să fie făcută în baza criteriului reprezentat de rezultatele din jocurile directe, întrucât sunt șanse ca două sau chiar mai multe formații să se afle atunci la egalitate de puncte.

Dacă va fi cazul de un astfel de scenariu între FCSB și FC Botoșani, câștig de cauză vor avea moldovenii, pentru că ei s-au impus în turul de pe teren propriu cu scorul de 3-1. Atunci, golul 3 a fost marcat de Kovtalyuk, cel care a punctat și joi seară pe Arena Națională, tocmai în minutul 90+3.

Cu cine mai au de jucat FCSB și FC Botoșani până la finalul sezonului regulat

În continuare, pe ambele echipe le așteaptă meciuri foarte importante și dificile deopotrivă, unele dintre ele chiar împotriva altor rivale directe în cursa pentru play-off.

Cu cine mai are de jucat FCSB:

  • Oțelul Galați – deplasare
  • Universitatea Craiova – deplasare
  • Metaloglobus – acasă
  • UTA Arad – deplasare
  • U Cluj – acasă

Cu cine mai are de jucat FC Botoșani:

  • Metaloglobus – acasă
  • UTA Arad – deplasare
  • U Cluj – acasă
  • Hermannstadt – deplasare
  • Petrolul Ploiești – acasă
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
