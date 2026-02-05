După 2-1 cu Botoșani, FCSB a aflat că are o mare problemă! Un gol marcat în prelungiri le dă fiori roș-albaștrilor în lupta la play-off

FCSB a câștigat joi seară pe Arena Națională meciul cu FC Botoșani, scor 2-1, din cadrul etapei cu numărul 25 din acest sezon regulat de SuperLiga. Înaintea acestei runde, cele două echipe se aflau în luptă directă pentru accederea în play-off.
După acest rezultat, campioana României a ajuns la 37 de puncte și ocupă momentan locul 10 în clasament, la egalitate cu Oțelul Galați, în vreme ce echipa finanțată de Valeriu Iftime se află încă pe poziția a 6-a, cu 39 de puncte.
Este vorba deci acum despre o diferență de doar două puncte între cele două formații. Așadar, în condițiile în care clasamentul este foarte echilibrat în toată zona respectivă, există posibilitatea destul de mare ca după disputarea ultimei etape din sezonul regulat departajarea între anumite echipe să fie făcută în baza criteriului reprezentat de rezultatele din jocurile directe, întrucât sunt șanse ca două sau chiar mai multe formații să se afle atunci la egalitate de puncte.
Dacă va fi cazul de un astfel de scenariu între FCSB și FC Botoșani, câștig de cauză vor avea moldovenii, pentru că ei s-au impus în turul de pe teren propriu cu scorul de 3-1. Atunci, golul 3 a fost marcat de Kovtalyuk, cel care a punctat și joi seară pe Arena Națională, tocmai în minutul 90+3.
În continuare, pe ambele echipe le așteaptă meciuri foarte importante și dificile deopotrivă, unele dintre ele chiar împotriva altor rivale directe în cursa pentru play-off.