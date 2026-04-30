Sport

Marea problemă a FCSB-ului în meciul de la Miercurea Ciuc! „Nu cred că o să ajute”

FCSB merge la Miercurea Ciuc în meciul ce deschide etapa cu numărul 7 în play-out. Roș-albaștrii ar putea avea o surpriză neplăcută în meciul împotriva celor de la Csikszereda
Ciprian Păvăleanu
30.04.2026 | 17:00
Marea problema a FCSBului in meciul de la Miercurea Ciuc Nu cred ca o sa ajute
ULTIMA ORĂ
Care este problema lui FCSB în meciul cu Csikszereda. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB pare să fi revenit într-o formă bună, însă acest lucru s-a întâmplat mult prea târziu ca să mai conteze. Campioana ultimelor două sezoane evoluează în play-out și doar o calificare în cupele europene prin intermediul barajului ar mai salva acest sezon ratat. Roș-albaștrii sunt matematic în semifinala barajului, însă își doresc să câștige play-out-ul. Următorul meci va fi la Miercurea Ciuc și ar putea fi mai dificil decât s-ar aștepta jucătorii.

FCSB, dificultăți mari la Miercurea Ciuc

FCSB este una dintre puținele echipe din România cărora le place să joace ofensiv și să controleze jocul, cel puțin pe plan intern. Pentru ca sutele de pase pe care jucătorii le dau într-un meci să-și găsească destinatarii așa cum trebuie, terenul joacă un rol foarte important. Din păcate, Robert Ilyeș a anunțat că terenul de joc de la Miercurea Ciuc nu se află în cele mai bune condiții înaintea meciului și ar putea dăuna spectaculozității jocului:

ADVERTISEMENT

„Jucând acasă, trebuie să facem tot posibilul să câștigăm. Să facem un joc perfect, mai ales pe faza de apărare. Trebuie să surprindem dacă vrem să învingem, trebuie să venim cu un plus și în față. Trei puncte ar însemna 99% salvare de la baraj. Clubul a luat în considerare barajul pentru cupele europene, de aceea a cerut și licența. Dacă ajungem acolo, nu ne dăm la o parte.

Ca să ajungem acolo trebuie să învingem toate cele trei meciuri. Primul obiectiv este să evităm barajul de retrogradare. Noi și FCSB am pierdut un singur meci în play-out. Consider că suntem în formă și sper să iasă un spectacol total. Din păcate, gazonul nu cred că o să ajute echipele, dar trebuie să facem tot posibilul să obținem maximum din acest joc”, a declarat Robert Ilyeș la conferința de presă premergătoare partidei cu FCSB.

ADVERTISEMENT
Csikszereda se poate salva cu o victorie împotriva lui FCSB

În funcție și de celelalte rezultate, Csikszereda s-ar putea salva matematic, chiar și de locurile de baraj, cu două etape înainte de final și chiar s-ar apropia de barajul de cupe europene dacă o va învinge pe FCSB. Deși și-au petrecut aproape întreg sezonul în zona roșie, ciucanii au avut o formă bună în play-out și acest lucru i-a scos din impas.

ADVERTISEMENT
În cele șase partide de până acum, echipa antrenată de Robert Ilyeș a pierdut un singur meci, cel contra Petrolului. În rest, Csikszereda are 3 victorii și două remize și chiar împotriva principalelor competitoare din subsolul clasamentului. Ciucanii au învins-o pe Metaloglobus și Unirea Slobozia și au remizat contra lui FC Hermannstadt, dar au luat cele trei puncte și împotriva unor echipe precum Oțelul și Farul Constanța. În acest final i-au rămas doar meciurile dificile. După meciul cu FCSB, Csikszereda mai trebuie să întâlnească UTA Arad și FC Botoșani.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
