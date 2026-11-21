Jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport au analizat parcursul înregistrat până acum în acest sezon de Inter Milano sub comanda lui Cristi Chivu (46 de ani), atât din Serie A, cât și din Champions League, și au sesizat o problemă destul de mare, generată însă de cauze care nu îl implică pe antrenorul român în mod direct.
Mai exact, este vorba despre faptul că până în acest punct al sezonului gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a disputat în cele două competiții un total de 15 meciuri, 11 în campionat și 4 în faza principală din UEFA Champions League. Iar Chivu a folosit tot atâtea formule de start. Așadar, nu s-a întâmplat niciodată până acum în actuala stagiune ca un prim 11 să fie utilizat în două partide diferite.
Explicația pentru acest fenomen este însă una destul de simplă. Concret, Cristi Chivu s-a confruntat cu destul de multe probleme de lot până în prezent. În primul rând, bineînțeles că a fost vorba despre probleme medicale, așa cum de exemplu a fost cazul la derby-ul pierdut cu Milan destul de recent, atunci când mai mulți jucători au acuzat stări de rău înaintea partidei și din acest motiv fie nu au fost folosiți deloc, fie au fost introduși pe teren foarte târziu, după cum chiar tehnicianul român a explicat pe larg la finalul acelui meci.
De asemenea, s-a mai întâmplat la un moment dat, mai exact după fereastra internațională din luna octombrie, cea extinsă, ca anumiți fotbaliști să ajungă destul de târziu înapoi la Milano pentru a reintra în programul de pregătire de la Inter. Din acest punct de vedere, cel mai elocvent exemplu este cel al lui Lautaro Martinez, cel care atunci a participat la meciul de retragere al lui Lionel Messi, de la Buenos Aires.
Nu în ultimul rând, formația din Milano a avut parte și de mai multe accidentări ale unor jucători importanți până acum în acest sezon. În principal aici este vorba tot despre Lautaro Martinez, dar și despre Marcus Thuram, printre alții. Așadar, acesta este contextul în care Cristi Chivu s-a văzut nevoit până acum în acest sezon să schimbe primul 11 al lui Inter la fiecare meci din Serie A și Champions League.