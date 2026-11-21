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Jurnaliștii italieni de la au analizat parcursul înregistrat până acum în acest sezon de sub comanda lui (46 de ani), atât din Serie A, cât și din Champions League, și au sesizat o problemă destul de mare, generată însă de cauze care nu îl implică pe antrenorul român în mod direct.

Cristi Chivu nu a folosit niciodată până acum în acest sezon la Inter Milano același prim 11 în două meciuri, dintr-un total de 15

Mai exact, este vorba despre faptul că până în acest punct al sezonului gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a disputat în cele două competiții un total de 15 meciuri, 11 în campionat și 4 în faza principală din UEFA Champions League. Iar Chivu a folosit tot atâtea formule de start. Așadar, nu s-a întâmplat niciodată până acum în actuala stagiune ca un prim 11 să fie utilizat în două partide diferite.

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Explicația pentru acest fenomen este însă una destul de simplă. Concret, Cristi Chivu s-a confruntat cu destul de multe probleme de lot până în prezent. În primul rând, bineînțeles că a fost vorba despre probleme medicale, așa cum de exemplu destul de recent, atunci când mai mulți jucători au acuzat stări de rău înaintea partidei și din acest motiv fie nu au fost folosiți deloc, fie au fost introduși pe teren foarte târziu, după cum chiar tehnicianul român a explicat pe larg la finalul acelui meci.

De ce s-a ajuns în această situație

De asemenea, s-a mai întâmplat la un moment dat, mai exact după fereastra internațională din luna octombrie, cea extinsă, ca anumiți fotbaliști să ajungă destul de târziu înapoi la Milano pentru a reintra în programul de pregătire de la Inter. Din acest punct de vedere, , cel care atunci a participat la , de la Buenos Aires.

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Nu în ultimul rând, formația din Milano a avut parte și de mai multe accidentări ale unor jucători importanți până acum în acest sezon. În principal aici este vorba tot despre Lautaro Martinez, dar și despre Marcus Thuram, printre alții. Așadar, acesta este contextul în care Cristi Chivu s-a văzut nevoit până acum în acest sezon să schimbe primul 11 al lui Inter la fiecare meci din Serie A și Champions League.