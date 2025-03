Marea problemă a lui Dinamo pentru sezonul viitor! Șefii “câinilor” caută cea mai bună soluție: “Este prioritatea noastră principală!”. Exclusiv

Din stagiunea viitoare a SuperLigii scade cu doi ani vârsta jucătorilor eligibili pentru U-21. Dacă în acest moment, toți jucătorii români născuți după 1 ianuarie 2002 sunt eligibili pentru acest criteriu, din sezonul viitor, vor fi eligibili jucătorii născuți după 1 ianuarie 2004.

Marea problemă a lui Dinamo pentru sezonul viitor: “Găsirea unui jucător under de calitate este una dintre prioritățile noastre”

Dinamo este una dintre surprizele SuperLigii în acest sezon, și fiind în lupta pentru titlu, la nouă luni după barajul cu Csikszereda, care le-a asigurat rămânerea în prima ligă.

Însă, “câinii” se confruntă cu o mare problemă în ceea ce priveşte jucătorul U-21 în sezonul viitor. Administratorul special Andrei Nicolescu a făcut o prioritate din găsirea unui jucător de valoare care să bifeze acest criteriu. Ce a declarat pentru FANATIK:

“Nici Cîrjan și nici Roșca nu vor mai îndeplini acest criteriu. În condițiile date, trebuie să găsim cea mai bună soluție, iar aceasta poate veni fie din ce producem în centrul nostru, chiar dacă în ultimii 8 ani acesta a fost cam praf, fie ar trebui să ne orientăm către ce am putea aduce.

Îl așteptăm pe Caragea, vine Irimia de la Metaloglobus, se întoarce și Bordușanu de la Politehnica Iași, de fapt se întorc toți tinerii împrumutați, sau poate sări un tânăr din actualul lot. Găsirea unui jucător under de calitate este una dintre prioritățile noastre principale”, a declarat Andrei Nicolescu pentru FANATIK.

Dinamo vrea tineri de valoare: “Ne dorim să putem avea minimum 5 jucători români în teren, însă depinde şi de valoare”

Un alt obiectiv al oficialilor de la Dinamo îl reprezintă transferul jucătorilor români de valoare, în condiţiile în care FRF va premia , adică au în permanenţă 5 jucători formaţi la nivel naţional. Din sezonul viitor, regula va fi “6+5”, iar Dinamo speră să poată alinia o echipă care să poată respecta şi această regulă:

“Sigur că ne dorim să putem avea minimum 5 jucători români în teren, însă depinde și de valoarea pe care o demonstrează. Avem români de calitate în lot, se întorc și tinerii împrumutați, să vedem ce va spune și antrenorul Zeljko Kopic.

Dar asta cu 5 români în teren este o chestiune relativă. Ai calitate și îți permiți să joci așa, ok, daca nu ai, nu ești obligat să folosești regula. Până la urmă am pierde doar acei o sută și ceva de mii de euro care ne-ar reveni de la FRF”, a spus Nicolescu pentru FANATIK.

Fondul de premiere pentru sezonul 2024-2025 este de 2,4 milioane de euro, pentru echipele care respectă regula “5+6”. Au mai rămas cinci echipe eligibile, care vor primi banii la finalul sezonului, dacă vor respecta până la final regula: FCSB, U Cluj, Hermannstadt, Farul şi Petrolul.