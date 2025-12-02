Marea problemă a lui Filipe Coelho după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: ”Aici e singura mea întrebare”

ADVERTISEMENT

După două victorii pe banca oltenilor, pentru Filipe Coelho a venit remiza din partida U Cluj – Universitatea Craiova 0-0. În ciuda unui joc foarte bun, tehnicianul portughez se confruntă cu o mare problemă.

Cu ce problemă se confruntă Filipe Coelho după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu s-a arătat încântat de jocul făcut de olteni pe Cluj Arena, în ciuda faptului că aceștia nu au reușit să marcheze, însă a atras atenția asupra unui lucru care ar putea să strice atmosfera în vestiar.

ADVERTISEMENT

”Au făcut un joc solid, dar nu au fost eficienți la finalizare. Sunt situații importante de gol care schimbă jocul total. Craiova are jucători valoroși. Au 6-7 jucători la finalizare tot timpul. A lipsit golul! Păcat că după o evoluție ca aceasta nu au câștigat.

Echipa asta e pe un drum foarte bun. Am văzut-o la Pitești, cu Mainz și acum. Nici nu se vede că s-a schimbat antrenorul. Am văzut-o foarte bine în toate meciurile. Eu văd o singură problemă, modul în care va gestiona lupta asta pe posturi. Duelurile pe posturi.

ADVERTISEMENT

Cicâldău nu e fericit, Baiaram nu e fericit, Nsimba nu e fericit. Aici e singura mea întrebare, cum va gestiona problema cu vestiarul. Am văzut că sunt jucători mai supărăcioși, cu personalitate”, a declarat Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

ADVERTISEMENT

Oltenii acuză oboseala

În ciuda faptului că Universitatea Craiova nu a plecat decât cu un punct de pe Cluj Arena, antrenorul Filipe Coelho s-a arătat și a pus scăderea din repriza a doua pe seama oboselii.

”Sunt fericit pentru prima repriză. Am jucat conform planului. Venim după meciul din Conference League, unii jucători nu au mai fost la fel de proaspeți. În repriza a doua, Universitatea Cluj a intrat în meci. Dar chiar și așa, cel mai mari ocazii noi le-am avut. O luăm pas cu pas.

ADVERTISEMENT

Nu mă uit la pozițiile altor echipe prin prisma clasamentului. Mă interesează doar de Universitatea Craiova. E o echipă bună, cu personalitate. A lipsit doar golul, face parte din fotbal.

Ne așteaptă un program încărcat în decembrie. Ne vom pregăti o strategie, vedem pe ce jucători ne putem baza. Suntem pe un drum bun, dar important este să o luăm pas cu pas. Sunt mulțumit de toți jucătorii. Mergem înainte”, a spus portughezul.

Clasament SuperLiga

În urma remizei din întâlnirea , care a închis etapa cu numărul 18 din SuperLiga, oltenii au ratat ocazia de a urca pe podium, în timp ce ardelenii păstrează în continuare șanse reale la play-off.