Marea problemă a lui Ianis Hagi, înaintea ultimelor meciuri din Liga Națiunilor! Ce se întâmplă cu fiul selecționerului

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Ianis Hagi se află pe lista preliminară a stranierilor convocați pentru ultimele meciuri ale echipei naționale din Liga Națiunilor. Probabila sa convocare, pentru partidele cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie) ar putea veni cu o problemă care se agravează pe zi ce trece.

Ianis Hagi, un singur meci ca titular la club, în opt luni

însă el a ajuns la o o bornă deloc fericită. Practic, din luna martie, românul a fost titular la clubul turc o singură dată. Și atunci a ieșit la pauză.

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Alanyaspor e pe locul 12 în campionat, după ce avusese un început de sezon bun. Ianis, care a avut probleme medicale, a început sezonul abia la finalul lunii august. El are opt apariții în acest campionat, fiind titular doar în meciul contra celor de la Kocalispor, pierdut acasă, scor 1-2.

În ultima etapă de campionat, Alanyaspor a suferit o înfrângere grea, 0-5 la Genclerbirligi, după ce cu două etape mai devreme a pierdut cu 0-3 contra lui Fenerbahce. Meciuri în care Hagi jr. a jucat 35, repectiv 30 de minute.

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În total, în ultimele 13 meciuri la Alanyaspor, Hagi jr. a fost titular o singură dată. Până să intre în primul 11 , la meciul cu Kocaelispor, Ianis fusese titular ultima dată, pe 18 martie.

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Doar două meciuri ca integralist în 2026

Mergând mai departe, în tot anul 2026, Ianis are doar două meciuri în care a jucat 90 de minute. Ambele au fost în Cupa Turciei, primul contra celor de la Galatasaray, în luna martie (scor 1-2) și cel de-al doilea cu Boluspor, în februarie, scor 4-0.

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Bilanțul său la Alanyaspor, unde s-a transferat în vara anului trecut, este unul modest: 34 de meciuri jucate, trei goluri marcate în campionat. Plus, patru meciuri și două goluri în Cupa Turciei.

Anul acesta, Ianis (57 selecții/8 goluri) a fost titular de patru ori la națională, jucând cu Turcia (martie), Georgia (iunie), Suedia (septembrie) și Polonia (octombrie). A mai prin minute cu Slovacia (martie) și Suedia (octombrie).

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Hagi va anunța vineri lotul pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor

Contractul lui Ianis Hagi cu Alanyaspor expiră în vara anului viitor, el putând să semneze cu oricine din luna ianuarie 2027. El ar fi deja înțeles cu Olympique Marseille, care ar fi a șase echipă din străinătate, din cariera sa, după Fiorentina, Genk, Rangers, Alaves și Alanyaspor.

România va juca pe 14 noiembrie, la București, împotriva Poloniei, apoi, pe 17 noiembrie, în deplasare, contra Bosniei-Herțegovina. Jucătorii convocați se vor reuni duminică, la Mogoșoaia, unde vor începe pregătirile pentru ultimele două meciuri rămase de disputat.