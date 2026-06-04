Marea problemă a lui Screciu, liderul Universității Craiova, la naționala României: “Nici Drăgușin nu are calitatea lui!”

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Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în amicalul Georgia – România, 1-1, de la Tbilisi, a fost Vladimir Screciu, jucătorul campioanei României, Universitatea Craiova. În ciuda evoluției sale excelente în linia mediană, el are o mare problemă la naționala României. Marius Șumudică a detaliat acest lucru.

Care e marea problemă a lui Screciu, liderul Universității Craiova, la naționala României

Gică Hagi și-a început al doilea mandat pe banca tehnică a naționalei României cu un egal, 1-1, în fața selecționatei din Georgia. Pe stadionul Mikheil Meskhi din Tbilisi, ”tricolorii” au fost dominați la toate capitolele, dar au avut constant puterea să riposteze. Doar 9 minute au condus gruzinii, ”grație” erorii lui Marian Aioani în minutul 46, când Kvilitaia a profitat. În minutul 55, campionul din SuperLiga, Vladimir Screciu, l-a găsit excelent în careu pe nou-intratul Louis Munteanu, care a marcat superb cu capul pentru 1-1 și pentru scorul final.

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În cele 71 de minute cât a petrecut pe teren în amicalul cu Georgia, Vladimir Screciu, 26 de ani, a arătat că forma sa bună din Bănie nu a fost o întâmplare. Folosit ca mijlocaș la închidere, acesta s-a achitat bine de datorie. Evoluția sa bună a fost remarcată și în emisiunea FANATIK SUPERLIGA de miercuri, 3 iunie.

Intrat în direct la FANATIK, , Marius Șumudică, 55 de ani, a ținut însă să remarce și o problemă pe care Screciu o are la națională. Acesta și-a explicat punctul de vedere. ”Șumi” a argumentat spunând că, la națională, Hagi îl folosește pe un alt post decât cel de la Craiova.

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”Din punctul meu de vedere pentru el este o mare problemă. El nu este folosit la echipa de club pe postul pe care dorește să îl folosească Gică la echipa națională. El este folosit fundaș central la echipa de club, unde joacă foarte bine. În momentul în care joci cu trei fundași centrali, ai nevoie de un fundaș central care să creeze superioritate și să vină cu mingea, să vină pe mijlocașii adverși și să elibereze un mijlocaș de-al tău, ceea ce aici nu poate să o facă.

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El aici joacă un număr 6. Va fi destul de greu ca în meciurile de campionat să joci într-o poziție, iar la echipa națională să fii folosit în altă poziție. Este un jucător care a crescut foarte mult în ultimul timp. Pentru mine, numărul 1 la Craiova a fost Screciu. Ca lider, ca tot în teren. Dar în poziția de fundaș central, în poziția cu trei fundași centrali, unde are viteză, acoperă foarte bine, are diagonale foarte bune, biomecanică foarte bună de lovire a mingii. Unu la unu îți câștigă dueluri”, explică Șumudică.

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Șumudică: ”Randamentul lui Screciu ca mijlocaș este sub cel de fundaș central”

Fostul antrenor al Rapidului este convins că, în ciuda calităților lui Screciu, el nu va da niciodată la națională același randament pe care îl dă la Craiova. Șumudică spune că Screciu – fundaș central e total diferit de Screciu folosit ca mijlocaș, așa cum a făcut-o Gică Hagi în amicalul cu Georgia de la Tbilisi.

”(n.r. Există riscul ca mijlocaș la închidere la națională să nu dea randament?) Este sub randamentul de fundaș central pe care l-a avut la Craiova. Nu uitați că georgienii, cele mai mari probleme, le-au pus pe zona centrală, la Screciu și la Răzvan Marin. Acolo unde accelerau și au venit pe fundașii centrali”.

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Calitatea lui Screciu pe care nu o are fundașul lui Tottenham, Radu Drăgușin

Întrebat dacă l-ar vedea pe Screciu jucând și la națională pe poziția sa de la Universitatea Craiova, Șumudică a făcut o afirmație surpriză. A spus că fotbalistul din SuperLiga are calități , 24 de ani. ”Drăgușin nu are calitatea lui Screciu, chiar dacă e în Premier League. Screciu provine normal din mijlocaș central. Și are alte abilități.

În momentul de față ai nevoie de talie. În momentul de față când joci la echipa națională cu echipe puternice, ai nevoie de talie. Iar Coubiș, Drăgușin și Ghiță sunt jucători care au o talie deosebită, care au joc foarte bun de cap, jucători cu viteză. M-am uitat ce intervenție are Drăgușin acolo în ultimul moment. E adevărat că are și o intervenție mai puțin fericită în momentul în care este 1 la 1 se auto-elimină, cade jos și o scoate Ioanei 1 la 1 cu adversarul. Dar eu vă spun că cei trei în momentul de față dau o oarecare siguranță din punct de vedere estetic, din punct de vedere al forței”.

Șumudică spune că el ar juca în momentul de față la națională, pe linia de fundași centrali, cu Screciu, Drăgușin și Ghiță. ”Eu, în momentul de față, în sistemul de 3, aș juca cu Screciu în centru, Drăgușin pe dreapta și Ghiță pe stânga”, a explicat Șumi.