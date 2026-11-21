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Rapid începe returul din acest sezon regular cu o deplasare contra celor de la Sepsi. Daniel Pancu a aflat fix înaintea partidei că nu poate conta pe Luka Gojkovic, care nu figurează pe lista LPF. Antrenorul regretă faptul că nu îl poate folosi în acest meci, lăudându-i calitățile pe care le posedă.

Daniel Pancu, confuz înaintea meciului Sepsi – Rapid

La începutul acestui an, . Nu după mult timp în tricoul arădenilor, Gojkovic s-a accidentat grav, suferind o ruptură a ligamentelor încrucișate care l-a ținut mult timp pe tușă. El a revenit între timp la Rapid, dar nu a fost trecut pe lista jucătorilor eligibili să evolueze în campionat. Daniel Pancu, cel care , nu cunoștea acest detaliu, precizând la conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi că îl poate utiliza pe sârb doar în Cupă.

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„Nici nu știam că Gojkovic nu are drept de joc, nu este pe listă. Este singurul jucător similar cu Moruțan, de care personal cred că Rapid are mare nevoie în momentul de față. Un jucător care să destabilizeze, să dribleze, să se descurce în spații foarte mici între liniile de presiune ale adversarului. Doar în Cupă are drept de joc și nu știu dacă va fi apt, oricum vine după o pauză foarte lungă, dar ca și calități este un jucător care îmi lipsește!”, a spus inițial Daniel Pancu.

Ce a spus Daniel Pancu despre deplasarea la Sepsi

Cât despre meciul contra covăsnenilor, Daniel Pancu este convins că va fi unul dificil. Tehnicianul giuleștenilor a spus că echipa lui trebuie să gestioneze mult mai bine concentrarea pe care o are până la finalul partidei. El a mai spus că poate cataloga acest sezon, la final, ca fiind unul reușit doar printr-o clasare pe podium. „Începem returul cu o deplasare grea, la o echipă bună, cu un stil bine definit. Au un antrenor foarte bun, care e acolo de un an și jumătate. Problemele sunt doar la noi. Vorbeam și după meciul de la Constanța că pentru a ajunge să terminăm între primele 3, avem nevoie de constanță în joc, o evoluție mai bună pe o durată cât mai mare din meciuri, nu să alternăm momentele bune cu cele în care nu recunoaștem nimic din ce suntem. Vom reuși, cu siguranță.

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Nu sunt lucruri care se schimbă peste noapte, e o problemă veche, dar care are, cu siguranță, și rezolvare. Nu știu dacă ne-a ajutat pauza. După pauza trecută, care a fost lungă, am avut un joc greu în deplasare, la U Cluj, și am câștigat. Mergem cu aceleași gânduri și la Sfântu Gheorghe, dar v-am spus: principala problemă este la noi, la modul în care reușit să rămânem concentrați pe o perioadă cât mai mare din meci. Ca să fie un sezon reușim trebuie să ne clasăm între primele 3, cu siguranță”, a mai spus Daniel Pancu, la conferința de presă.

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