Marea profeție a lui nea Mitică pentru SuperLiga: „Cine câștigă meciul ăsta, va fi campioană”. Exclusiv

Dumitru Dragomir a oferit o profeție șoc pentru titlul din SuperLiga. Fostul șef de la LPF e convins că echipa campioană va fi decisă încă din prima etapă de play-off.
Iulian Stoica
16.03.2026 | 14:02
Marea profetie a lui nea Mitica pentru SuperLiga Cine castiga meciul asta va fi campioana Exclusiv
Marea profeție a lui nea Mitică pentru SuperLiga. Foto: Colaj Fanatik
Universitatea Cluj – CFR Cluj este ultimul meci din prima etapă a play-off-ului. Duelul este extrem de important în perspectiva clasamentului final din SuperLiga României. Dumitru Dragomir este convins că lupta la titlu va fi influențată decisiv de confruntarea care va avea loc pe Cluj Arena luni, 16 martie, de la ora 20:30

Marea profeție a lui nea Mitică pentru SuperLiga

În cadrul „Profețiilor lui Mitică”, Dumitru Dragomir a explicat că echipa campioană se va decide după partida dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj. „Oracolul din Bălcești” susține că învingătoarea derby-ului de pe Cluj Arena va avea un cuvânt greu de spus în lupta pentru titlu, în contextul în care Universitatea Craiova a cedat în fața lui FC Argeș.

„Ca să fie clar, s-ar putea ca una dintre cele două echipe de la Cluj să iasă campioană! Asta e profeția mea. Cine va câștiga diseară va ieși campioană, aceasta este convingerea mea! Fiți atenți aici: cine câștigă diseară la Cluj dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj va ieși campioană. Dacă iese egal meciul, s-au prăpădit amândouă.

O să vedeți! Bine, mai este lupta directă cu Rapid București și Universitatea Craiova. În proporție de 70%, cine va câștiga diseară va ieși campioană! Cea care câștigă va ieși campioană, asta este convingerea mea!”, este profeția oferită de Mitică Dragomir înainte de U Cluj – CFR Cluj.

U Cluj, favorită la locul doi în SuperLiga

Super-computerul a făcut toate calculele înainte play-off-ului din SuperLiga. Soft-ul de la Football Meets Data o vedea pe Universitatea Craiova drept principala favorită la titlu, ca pe locul secund să fie văzută Universitatea Cluj. Podiumul era completat de Rapid, ca mai apoi să urmeze CFR Cluj, Dinamo și FC Argeș.

Înainte de derby-ul din Cluj, Universitatea și CFR se află la egalitate de puncte, 27. De menționat este că elevii lui Daniel Pancu au beneficiat de înjumătățirea punctelor la finalul sezonului regulat. Dacă Universitatea Craiova era văzută principala favorită la titlu înainte de startul play-off-ului, calculele s-au schimbat drastic după eșecul suferit în fața lui FC Argeș.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
