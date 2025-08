Marea promisiune pe care Sergiu Hanca i-a făcut-o soției sale, Andreea: „Nu depinde doar de mine”. Foto

Sergiu Hanca a avut parte de un sezon foarte bun la Petrolul și se vorbește despre o posibilă revenire la Dinamo, echipa pentru care a jucat sezoane bune. Fotbalistul prahovean a dat de înțeles că acest scenariu nu este unul imposibil, ba mai mult, a dezvăluit .

Segiu Hanca, la Dinamo!? Ce spune fotbalistul

Mijlocașul celor de la Petrolul, ajuns la 33 de ani, . Hanca a jucat 65 de minute în remiza pe care prahovenii au obținut-o în deplasarea de la Galați.

Pentru „lupii galbeni” urmează meciul de foc cu campioana României, FCSB. Roș-albaștrii vin după înfrângerea rușinoasă în fața echipei din Andorra, Inter Club d’Escaldes, iar jucătorii de la Petrolul speră să profite de forma slabă prin care trece formația din capitală.

„I-am promis soției că mă voi retrage de la Dinamo”

Sergiu Hanca a vorbit pe scurt despre o posibilă revenire la Dinamo. Mijlocașul a mărturisit că, în urmă cu ceva ani, i-a promis soției sale că se va retrage la echipa din Ștefan cel Mare. Totuși, în momentul în care a plecat de la Universitatea Craiova, în urmă cu 3 sezoane, „câinii roșii” nu i-au făcut vreo ofertă.

„Bună întrebare! În momentul de față nu depinde doar de mine, ar trebui cluburile să se înțeleagă între ele, iar dacă aș ajuta și Petrolul cu trecerea mea la Dinamo, da, aș face-o.

I-am promis soției că mă voi retrage de la Dinamo. Cu siguranță voi mai ajunge, acum vedem în ce postură. Ideea e în felul următor: după ce am reziliat contractul cu Craiova, chiar așteptam un semn. Aș fi mers fără prea multe pretenții financiare mari.

În momentul respectiv nu am primit nimic oficial și atunci, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am avut ocazia de a ajunge la Petrolul, unde am fost întâmpinat impecabil. Fanii, tot. Petrolul a fost cea mai bună variantă!”, a precizat Sergiu Hanca, conform Orange Sport.