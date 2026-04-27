Marea provocare pe care FC Barcelona o mai are în acest sezon. Ce țintește echipa lui Hansi Flick

FC Barcelona e virtual campioană a Spaniei, pentru al doilea an consecutiv, dar mai are de îndeplinit un obiectiv. Vrea să ajungă din nou la 100 de puncte. Echipa lui Hansi Flick este eligibilă pentru această provocare.

FC Barcelona vrea să ajungă la 100 de puncte

În La Liga mai sunt cinci etape de jucat. Pentru ca Barca să-și îndeplinească obiectivul, condiția este să câștige tot ce a mai rămas de jucat. Cinci victorii ar duce Barca exact la 100 de puncte. 100 de puncte au fost atinse o singură dată în istoria Barcelonei.

S-a întâmplat în timpul regretatului Tito Vilanova, în sezonul 2012-13. Acea echipă, condusă de Tito, care se lupta cu o boală cruntă, a atins un reper istoric pentru clubul catalan, egalând borna pe care Madridul lui Mourinho o bifase în sezonul 2011-12.

Cu trei ani înainte, echipa lui Pep Guardiola obținuse 99 de puncte, iar în sezonul 2010-11, tot cu Guardiola pe bancă, echipa a strâns 96 de puncte. Acea echipă a fost dominantă în Europa pentru că a câștigat și Liga Campionilor, cu un Messi în mare formă.

Guardiola și Luis Enrique nu au reușit această performanță

Mai târziu, Barça condusă de Luis Enrique a ajuns la 94 de puncte în 2014-15, într-un sezon care s-a încheiat cu tripla – campionat, cupă, Liga Campionilor. În La Liga 2017-18, cu 93 de puncte, Barcelona s-a remarcat din nou prin fiabilitatea sa. Echipa, antrenată de Ernesto Valverde, a suferit o singură înfrângere în tot campionatul și a reușit să mențină un avans solid față de rivalii din Madrid.

Iar în sezonul 2015-16, cele 91 de puncte, tot cu Lucho pe bancă, au venit după ce s-a depășit o perioadă oscilantă în primăvară. Echipa a menținut însă un ritm suficient de ridicat pentru a închide campionatul înainte de termen.

Catalanii au nevoie de cinci victorii din cinci meciuri

Barca, condusă de Hansi Flick, se mișcă acum în acest scenariu, căutând al doilea titlu consecutiv de campioană și rupând tendința ultimilor ani. În ultimele sezoane, campionii au coborât ștacheta la nivelul a 85-90 de puncte. Primul titlu de campion al lui Flick, cel de anul trecut, a fost cu 88 de puncte.

Pentru a egala acel record istoric, Barca trebuie să aibă un parcurs fără cusur. sunt cinci meciuri rămase și au nevoie de cinci victorii. Bomboana pe tort ar fi o victorie împotriva lui Real Madrid, pe Spotify Camp Nou, meci programat la 10 mai. Înainte însă, Barca va juca la Osasuna, iar apoi mai are deplasări la Alaves și Valencia și un meci acasă cu Betis Sevilla.

20 față de Villareal, 25 față de Atletico Madrid și 35 față de Betis Sevilla, titlul fiind doar o chestiune de timp.