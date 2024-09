Marea rivală a Simonei Halep la Hong Kong, decizie controversată. E a doua cea mai bogată jucătoare din istorie

Simona Halep, , e în faţa unui nou început. După ce TAS i-a redus suspendarea dictată de ITIA de la 4 ani la 9 luni, fosta lideră mondială n-a jucat decât două meciuri oficiale, ultimul în luna mai, la Paris, unde a abandonat din cauza unei probleme la genunchi.

Simona Halep va debuta la Hong Kong cu o australiancă născută în Rusia

Astfel, după o pauză de aproape 5 luni, Simona Halep încearcă din nou să se întoarcă la nivel înalt în circuitul WTA. Deşi iniţial îşi anunţase intenţia de a participa la finalul lunii octombrie la turneul WTA 250 de la Hong Kong, românca a acceptat invitaţia de a juca în această săptămână, în aceeaşi locaţie, dar la o competiţie de nivel inferior, WTA 125.

ADVERTISEMENT

“Am ajuns în Hong Kong şi sunt pregătită să dau tot ce am mai bun”, a anunţat Simona Halep pe reţelele sociale. Constănţeanca aflată acum pe locul 1.130 în lume îşi va face debutul miercuri, .

Dacă va trece de Rodionova, Simona Halep ar putea da în turul secund peste o altă rusoaică, Anna Blinkova, cap de serie 7. Apoi, mai departe, în sferturi, românca poate avea parte de o confruntare de foc, cu americanca Emma Navarro, o jucătoare de Top 10, în prezent pe poziţia a opta.

ADVERTISEMENT

Emma Navarro, singura jucătoare din Top 50 WTA prezentă la Hong Kong

Prezenţa Emmei Navarro la un turneu WTA 125 a iscat însă o controversă majoră în tenisul feminin, ea fiind criticată de fani pentru că n-a lăsat locul unei alte jucătoare, care ar fi avut mai multă nevoie de asemenea meciuri, la care punctele şi banii puse în joc nu sunt extrem de atractive.

În vârstă de 23 de ani, Emma Navarro a primit un wild-card, la fel ca Simona Halep, şi a luat această decizie după ce a fost eliminată în turul secund la turneul WTA 1000 de la Beijing, aflat în desfăşurare. Ea a dorit astfel să evite o perioadă de pauză de o săptămână şi să rămână concentrată înaintea competiţiei de la Wuhan, programată începând cu 7 octombrie.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Emma Navarro, care e singura din Top 50 înscrisă la Hong Kong, s-a gândit şi la Turneul Campioanelor, care încheie în mod tradiţional fiecare an. În acest moment, rivala Simonei Halep de la Hong Kong e pe locul 7 în WTA Race, poziţie calificantă, însă mai are nevoie de puncte pentru a-şi securiza prezenţa la turneul care în acest an se joacă la Riad, la începutul lui noiembrie.

Familia Emmei Navarro are o avere de peste 3 miliarde de dolari

Despre banii oferiţi la Hong Kong nu poate fi vorba în cazul Emmei Navarro, a cărei situaţie financiară e una cu totul specială. Chiar dacă din tenis a câştigat până acum în jur de 2,5 milioane de dolari, americanca este de fapt mult mai bogată, ţinând cont de averea familiei.

ADVERTISEMENT

Tatăl Emmei este Ben Navarro, CEO-ul Sherman Financial Group şi proprietar al Credit One Bank, inclusiv al turneelor de la Charleston și Cincinnati, cu o avere de peste 3 miliarde de dolari. Considerată a doua cea mai bogată jucătoare din istorie, Emma Navarro e întrecută doar de compatrioata Jessica Pegula, fiica lui Terry Pegula, proprietarul echipelor Buffalo Bills (NFL) și Buffalo Sabres (NHL), cu o avere de peste 6 miliarde de dolari.