Sport

Marea rivală Milan, coșmarul absolut al lui Cristi Chivu la Inter! De 15 ani nu se mai întâmplase asta în „Derby della Madonnina”

Interul lui Cristi Chivu a pierdut din nou cu marea rivală Milan în „Derby della Madonnina! Borna negativă atinsă de antrenorul român cu această ocazie
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.03.2026 | 00:44
Marea rivala Milan cosmarul absolut al lui Cristi Chivu la Inter De 15 ani nu se mai intamplase asta in Derby della Madonnina
SPECIAL FANATIK
Cristi Chivu, bornă negativă după Milan - Inter 1-0. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu a excelat până acum în actualul sezon de Serie A în meciurile cu echipele considerate în mod clar inferioare din punct de vedere valoric, dar a întâmpinat mari probleme în general în confruntările cu formațiile care se luptă pentru locurile de cupele europene, în special cu marea rivală din oraș, AC Milan.

Interul lui Cristi Chivu a pierdut ambele derby-uri cu AC Milan din acest sezon de Serie A

Duminică seară, în cadrul etapei cu numărul 28, „Diavolul” a câștigat din nou în „Derby della Madonnina”, scor 1-0, grație golului marcat de Pervis Estupinan în minutul 35. Același lucru se întâmplase și în tur, când Inter s-a aflat în postură de gazdă. Atunci, în runda a 12-a, a fost tot 1-0 pentru Milan, gol înscris de Christian Pulisic în minutul 54.

ADVERTISEMENT

Acum, acest eșec le-a întrerupt celor de la Inter seria de senzație de 15 meciuri consecutive fără înfrângere în Serie A. În acest interval, echipa lui Cristi Chivu înregistrase nu mai puțin de 14 victorii și un egal. De asemenea, în ultimele 20 de etape de campionat, interiștii au pierdut doar două meciuri, ambele în fața marii rivale din oraș.

Mai mult, după victoria de duminică seară, Milan a ajuns la o serie de șapte partide consecutive fără înfrângere în „Derby della Madonnina”, perioadă în care „Diavolul” a obținut cinci victorii, iar alte două jocuri s-au încheiat la egalitate. În plus, Inter a ajuns la trei meciuri la rând fără gol marcat cu rivala de moarte. Ultima oară când s-a întâmplat așa ceva a fost în 2004.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

Ultima dată acest lucru se întâmplase în 2011. Atunci, Milan, tot cu Allegri antrenor, a câștigat titlul de campioană în Serie A

Mai presus de toate acestea, este pentru prima dată din 2011 încoace când AC Milan câștigă ambele derby-uri cu Inter într-un sezon de Serie A. Atunci, „Diavolul” a reușit să și cucerească titlul în Italia, tot cu Massimiliano Allegri, antrenorul din prezent, pe banca tehnică.

L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția...
Digisport.ro
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
ADVERTISEMENT

De data aceasta pare destul de greu totuși ca acest lucru să se întâmple. Asta pentru că, în ciuda acestei înfrângeri din meciul direct, liderul Inter tot are un avans mai mult decât consistent în fruntea clasamentului față de Milan, ocupanta poziției secunde, de șapte puncte, când ambele echipe mai au de disputat câte 10 meciuri în acest campionat.

Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB: „Thiam sau Miculescu lângă Bîrligea!”. Condiția pusă...
Fanatik
Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB: „Thiam sau Miculescu lângă Bîrligea!”. Condiția pusă de Gigi Becali la negocieri
AC Milan – Inter 1-0, live video în etapa a 28-a din Serie...
Fanatik
AC Milan – Inter 1-0, live video în etapa a 28-a din Serie A. Eșec pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”! Cum arată clasamentul
Filipe Coelho continuă acuzațiile după ce a văzut meciul cu Rapid din tribune:...
Fanatik
Filipe Coelho continuă acuzațiile după ce a văzut meciul cu Rapid din tribune: „Anumiți oameni au crezut că nu merit asta!“
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a...
iamsport.ro
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a auzit că Mirel Rădoi revine la echipa finanțată de Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!