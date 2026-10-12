Marea schimbare adusă de Reghecampf la FCSB, detectată de rivalii de la Universitatea Craiova

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Universitatea Craiova rămâne favorită la câștigarea campionatului, însă oltenii sunt tot mai atenți la FCSB după aducerea lui Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a venit cu un suflu nou la echipă, cu antrenamente considerate „spartane” și cu o agresivitate pe care vrea să le-o transmită jucătorilor.

Sorin Cârțu crede că FCSB a devenit foarte periculoasă după sosirea antrenorului Laurențiu Reghecampf

De altfel, antrenorul și-a expus filosofia de joc la toate conferințele de presă, lăsând să se înțeleagă că vrea să construiască o echipă care face presing agresiv tot meciul, care practic își „sufocă” adversarul. „Nu cred că antrenamentele sunt dure, le consider normale. Unii jucători vor să se distreze la antrenamente, eu zic să sufere la antrenamente și să se distreze la meciuri”, a punctat Reghe.

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Sorin Cârțu, fostul antrenor și mare jucător al Universității Craiova, a remarcat această atitudine a bucureștenilor încă de la debutul lui Reghecampf în partida cu Oțelul Galați. Ce-i drept, formația lui Gigi Becali a avut o misiune ușoară împotriva unui adversar modest în „deplasare”, care a și rămas în inferioritate numerică în repriza secundă.

Oltenii sunt mult mai atenți la FCSB și sunt convinși că formația lui Laurențiu Reghecampf se va bate la titlu

formație care are șanse reale să se apropie de primele locuri și să aspire la titlul de campioană, cu toate că începutul de sezon n-ar fi indicat acest lucru. „Se joacă în continuare locul 1 și așa mai departe. Cred că pe viitor va fi și mai greu, având în vedere ce am văzut la FCSB, cel puțin în meciul acesta. Mult mai agresivi. Sunt de luat în calcul pe viitor.

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. Sigur, când s-a ajuns și la 11 contra 10, zic eu că era greu să mai piardă punctele. Lucrurile merg spre bine”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA. „Agresivitate în sens pozitiv”, a remarcat și jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii. FCSB se află momentan la 13 puncte de primul loc din Superliga, ocupat de Dinamo, însă Laurențiu Reghecampf i-a promis lui Gigi Becali 10 victorii consecutive care să ducă echipa pe primul loc și în grupele „Champions League”.

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