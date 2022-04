Marea slăbiciune a armatei ruse înaintea „luptelor decisive” din estul Ucrainei. Bătălii purtate de tancuri ca în Al Doilea Război Mondial

Președintele Zelenski a avertizat că războiul din Ucraina se apropie de „momentul decisiv” în contextul în care trupele armatei ruse, retrase cu pierderi importante de pe frontul din jurul Kievului, sunt retrimise pe frontul de est pentru a susține o nouă campanie ofensivă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, în mesajul său transmis în noaptea de marți spre miercuri, că războiul împotriva Rusiei a ajuns acum într-un „moment crucial” și le-a cerut liderilor occidentali sancțiuni care să determine . „Suntem conştienţi că ocupanţii ne depăşesc numeric. Că au mai multe echipamente. Dar nu avem altă opţiune – se decide soarta pământului şi a poporului nostru. Ştim pentru ce luptăm. Şi facem totul pentru a câştiga”, a spus președintele Zelenski, în contextul în care războiul din Ucraina își mută centrul de interes pe frontul de est.

În același timp, comandamentul armatei ucrainene a anunțat la mijlocul săptămânii că principalele eforturi militare ruse se concentrează de acum pe pregătirea unei ofensive pentru a stabili un control total asupra teritoriilor regiunilor Lugansk şi Doneţk, în estul Ucrainei, şi Mariupol, în sud. Statul major al armatei ucrainene susține că trupele sale rezistă în continuare în Mariupol, în ciuda celor 40 de zile de asediu și atacuri continue ale rușilor, și subliniază că armata rusă îşi continuă ofensiva spre Izium, oraş situat pe râul Doneţk, în regiunea Harkov, precum şi spre Sloviansk şi Barvinkove, oraşe-cheie în ofensiva rusă spre Doneţk şi Lugansk.

Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul al Washington, arată în cel mai recent raport al său că trupele ruse continuă să se repoziţioneze pentru a-şi continua invazia în estul şi sudul Ucrainei, după ce au abandonat atacul asupra Kievului. „Operaţiunile ofensive ruse la sud-est de Izium spre Sloviansk au continuat la scară mai mică şi au înregistrat progrese limitate. Rusia nu a mai încercat să regrupeze concentrări majore de forţe pe această axă, dar continuă să trimită grupuri tactice de batalion separate care să avanseze în mod independent”, arată raportul celor de la ISW.

Potrivit celor de la ISW, bătălia pentru cucerirea orașului Sloviansk va deveni bătălia culminantă pentru întreaga campanie a armatei ruse în tentativa sa de a cuceri teritoriile din Doneţk şi Lugansk. „Un eșec în cucerirea orașului Sloviansk acum ar putea însemna eșecul întregii campanii ofensive a Rusiei în încercarea de a ocupa în întregime teritoriile din Doneţk şi Lugansk”, arată cei de la ISW.

Atacul , oraș cu circa 110.000 de locuitori și care până acum a fost ferit de lupte majore, vine după ce săptămâna trecută trupele ruse au reușit să cucerească orașul Izium, un alt oraș strategic la nord de Sloviansk. Izium a devenit astfel un punct de regrupare și reaprovizionare pentru forțele rusești care încearcă să avanseze de la nord la sud pentru a reuși să încercuiască o parte din trupele ucrainene de pe frontul de est.

Săptămâna trecută, primarul orașului, Valery Marchenko, a declarat pentru BBC că orașul său a avut soarta Mariupolului, după săptămâni lungi de asediu. „Orașul nu mai există. Izium este acum un Mariupol în miniatură”, a spus oficialul.

Analiștii militari însă privesc cu scepticism , ale cărei trupe sunt deja pe front de șase săptămâni, de a susține o nouă ofensivă puternică pe teritoriul ucrainean. Cei de la ISW subliniază că trupele retrase din jurul Kievului ar putea „să nu fie capabile să-și recupereze capacitatea de luptă în următoarele săptămâni”.

Phillips O. Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews din Scoția, este de părere că retrimiterea pe front a trupelor retrase din jurul Kievului arată că Vladimir Putin nu are încredere în capacitatea de luptă a altor unități de luptă din Rusia, ceea ce aruncă o lumină și mai neagră .

„Armata rusă ar putea fi într-o stare mult mai proastă decât ne-am imaginat. Și ne arată că Vladimir Putin nu are încredere în trupele ce nu au fost trimise în Ucraina inițial, în contextul în care Moscova vrea să trimită pe frontul din est trupele retrase din zona Kievului și din jurul orașelor Cernihiv și Sumî.

Mai mult, surse din Pentagon susțin că Rusia vrea să re-desfășoare circa două treimi din totalul acestor trupe. Dacă acest lucru se dovedește adevărat, atunci armata rusă este într-o stare teribilă și fără multe alte opțiuni. Aceste trupe au fost pur și simplu epuizate, înfrânte, și-au pierdut marea majoritate a echipamentelor militare și nu se află în nicio poziție de a fi capabile de luptă.

Ineficiența în luptă a trupelor nu este o știință, dar de-a lungul istoriei performanța unităților militare s-a degradat considerabil atunci când acești factori cresc: pierderi de personal și echipamente, timp în operațiuni de luptă, eșec pe câmpul de luptă. Toate acestea sunt acum ridicate pentru forțele ruse care sunt redistribuite pe frontul de est. În orice alt sistem rațional de comandă, aceste trupe ar fi odihnite și reechipate înainte de a fi retrimise într-o nouă misiune de luptă”, este de părere profesorul Phillips O. Brien.

În opinia sa, faptul că Vladimir Putin apelează din nou la aceste trupe ne arată patru lucruri esențiale cu privire la cât de dificil va fi pentru Moscova să susțină un război de uzură în Ucraina.

„În primul rând, rușii nu au încredere în restul forțelor lor armate. Dacă ar putea, ar trimite trupe noi în luptă, nu pe cele care au suferit astfel de pierderi. În al doilea rând, par să fie dispuși să-și vadă, practic, cea mai bună parte a armatei lor distrusă în chiar prima fază a războiului, pentru că, în aceste condiții, e greu de văzut ce va mai rămâne din aceste trupe odată ce vor intra din nou în luptă.

În al treilea rând, se pare că nu-i interesează moralul propriilor militari, iar acest lucru este deosebit de toxic. Dacă soldații ruși cred că sunt practic carne de tun pentru comandanții lor, dorința lor de a lupta va scădea sub ceea ce este deja. Și, în ultimul rând, se pare că rușii au rămas fără idei. Dacă retrimiteți pe front trupe care au comis unele dintre cele mai grave crime de război, acest lucru nu va face decât să motiveze și mai mult rezistența ucraineană (care s-a dovedit deja eficientă). E o idee stupidă”, a mai spus profesorul Phillips, care subliniază că, în opinia sa, Rusia nu vrea să poarte un război de uzură și că armata ucraineană, dacă va fi aprovizionată suficient de către statele NATO, are șansa de a decima o bună parte din cele mai formațiile de elită ale Rusiei.

Alți analiști militari subliniază că pentru Rusia și Kremlin nu este atât o problemă de încredere a în restul trupelor cât mai mult una ce privește întreaga capacitate de luptă a armatei ruse.

„Rusia a invadat Ucraina cu 75% din batalioanele sale tactice de luptă, plus recruți și trupele din Garda Națională. Au trebuit să facă un efort imens pentru a reuși să aduce această forță, ceea ce a însemnat că nu prea a existat o forță de rezervă în caz că lucrurile merg prost. Moscova a adus unități de pe unde a putut, din Oseția de Sud, din Kaliningrad, fapt extrem de riscant în actualul context tensionat cu NATO. Iar lucrurile au mers cu atât mai prost cu cât deja în a doua săptămână de război toate forțele desfășurate pentru această invazie erau deja implicate în lupte.

Întrebarea fundamentală acum este care dintre cele două părți suferă mai mult în ceea ce privește uzura și epuizarea unităților trimise deja pe front. Au reușit ucrainenii să-și rotească forțele din nord mult mai des? Chiar și așa nu este deloc sigur că rușii pot obține un avantaj numeric de 3/1 sau măcar 2/1 pentru a putea desfășura cu succes o ofensivă în est”, este de părere , fost militar american, în prezent cercetător la Foreign Policy Reseach Institute.

„Rusia că nu este într-o formă care să-i permită să-şi continue campania prea curând. Soldaţii ruşii au fost pe teren în Belarus luni de zile şi apoi au luat parte la peste şase săptămâni de lupte intense. Factori fizici, mintali, psihologici şi emoţionali şi-au pus amprenta asupra lor. Mulţi dintre ei au comis acte criminale. În viziunea mea, aceste trupe sunt terminate”, a scris pe Twitter și generalul american în rezervă Mark Hertling.

Săptămâna trecută, publicația relata modul în care brigada de elită de tancuri a Ucrainei, Brigada Întâi de Tancuri, a reușit să oprească înaintarea a circa zece batalioane tactice aparținând Armatei 41 a Rusiei și să apere cu succes orașul Cernihiv, în nordul Ucrainei. Trupele rusești au reușit inițial să încercuiască orașul cu aproape 300.000 de locuitori, însă timp de trei săptămâni atacurile lor repetate pentru cucerirea orașului au fost respinse de către trupele ucrainene, și în special de către această brigadă de tancuri de elită.

: Remarkable footage of a single UA T-64BV tank engaging a Russian convoy, destroying a BTR-82A from an ambush position. Though other shots miss, appears that this held up the convoy enough for UA indirect fire to strike it, taking out other armour & leading to a retreat.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)