Marea speranță a lui Dinamo a ajuns să joace la Liga 3!

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Cristi Mihai, mijlocașul defensiv al lui Dinamo în vârstă de 22 de ani, cu 15 meciuri la naționala U21 a fost titular în meciul lui Dinamo 2 cu Axi Mihăilești din Seria 5 a Ligii a 3-a.

Cristi Mihai, folosit ca fundaș central la echipa a doua

, chiar dacă a fost folosit pe poziția de fundaș central. Mijlocașul adus de la UTA pentru 350.000 de euro a fost integralist.

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În acest sezon, fotbalistul a evoluat în doar 4 meciuri în campionat și în cupă și a bifat doar 78 de minute. Cotat la 650.000 de euro, Cristi Mihai mai are contract cu alb-roșii până în vara lui 2030.

Vestea proastă pentru Mihai este că din sezonul viitor nu va mai fi eligibil nici pentru regula U21. Sezonul trecut, sub comanda lui Zeljko Kopic, Cristi Mihai a evoluat în 28 de partide și a reușit 2 pase decisive și un gol.

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Cristi Mihai poate profita de o accidentare din lotul lui Nuno Campos

în care Andrei Mărginean este accidentat și nu a evoluat în ultimele două partide din SuperLiga. Rămâne de văzut dacă jucătorul care era văzut drept unul dintre cei mai promițători tineri va putea să revină în prim-plan.

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Într-un interviu pentru FANATIK jucătorul a dezvăluit povestea sa incredibilă de viață: „Am plecat de jos, sunt un băiat modest de la țară și mi-a fost foarte greu să ajung aici. Dacă nu era Mircea Rednic eram șofer pe camion sau altceva. Dânsul mi-a schimbat viața și destinul.

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Eram la Pecica și a fost un trial la UTA. Eu inițial nici nu am vrut să vin. M-au rugat cei de la club pentru că asta era procedura și trebuia să vină toată lumea de la academie. Nu mă așteptam să ajung unde am fost acum. Eu nu mă mai gândeam la fotbal, ci oare ce o să fac pe viitor, unde o să merg la muncă. A fost o perioadă destul de grea.

Nu mai aveam de gând să mai practic fotbalul. M-am înscris la școala de șoferi pentru C și E să fiu șofer pe camion. Nu mai aveam nicio speranță că o să ajung fotbalist și a venit Mircea Rednic și a spus că îi place de mine”.

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