Marea supărare a lui Bogdan Andone după eșecul cu Dinamo: „Suntem ca soldații pe front!”

ADVERTISEMENT

Piteștenii au ratat șansa de a urca pe locul 5 în clasament, asta după ce au pierdut confruntarea de pe Arcul de Triumf, contra celor , în runda cu numărul 8 din play-off. Bucureștenii s-au impus după golurile semnate de George Pușcaș și Kennedy Boateng.

Bogdan Andone, supărat după ce a pierdut meciul cu Dinamo

Bogdan Andone spune că problemele pe care echipa sa le-a avut la nivel medical au influențat rezultatul final, mai ales după revenirea din repriza secundă. Tehnicianul de la FC Argeș a declarat că este gata să se bată pentru locul 5, ocupat de Rapid.

ADVERTISEMENT

”Nici nu mai știu ce să mai zic… Într-un mod sunt mulțumit de atitudinea echipei, de modul cum am gestionat repriza a doua, când cred că am jucat de la egal la egal cu Dinamo. La 1-1 am avut o situație monumentală să facem 2-1, după care am rămas deschiși, pentru că am încercat să jucăm fotbal. Am încercat să câștigăm jocul, dar am fost învinși din două faze fixe laterale. Din păcate suntem ca soldații pe front. Garutti cerea schimbare pe final. Borța a fost ultimul schimbat pe final, cu Tofan.

La pauză am fost nevoit să fac schimbări. Dacă aș fi avut, aș fi schimbat 6-7 jucători! În afară de 2-3 jucători, nu ar fi continuat niciunul în repriza a doua! Până la urmă ăsta e fotbalul. Trebuie să trecem peste, să fim bărbați, iar la meciul următor să batem Rapidul, pentru a lua locul 5”, a spus Bogdan Andone după partida pierdută cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

FC Argeș, fără obiectiv în acest final de play-off

Nou-promovata din Pitești a început cu o victorie neașteptată acest play-off, 1-0, pe terenul celor de la Universitatea Craiova, însă încet, încet au venit rezultatele nefaste și acum finalul de sezon este unul fără obiectiv pentru elevii lui Bogdan Andone.

ADVERTISEMENT

FC Argeș nu a obținut licența pentru cupele europene și astfel nu poate juca în barajul de calificare în Conference League, ceea ce înseamnă că ultimele două partide, acasă, cu Rapid, și în deplasare, la CFR Cluj, le va disputa fără vreo miză. Cu 30 de puncte, alb-violeții sunt pe locul 6 și în acest moment au de recuperat 2 puncte față de giuleșteni pentru a urca un loc în clasament.