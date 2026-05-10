Sport

Marea supărare a lui Bogdan Andone după eșecul cu Dinamo: „Suntem ca soldații pe front!”

FC Argeș a pierdut meciul cu Dinamo, din runda cu numărul 8 a play-off-ului, 1-2, după un gol decisiv venit în prelungiri din partea lui Kennedy Boateng.
Mihai Alecu
10.05.2026 | 23:35
Marea suparare a lui Bogdan Andone dupa esecul cu Dinamo Suntem ca soldatii pe front
ULTIMA ORĂ
Ce spune Bogdan Andone după meciul dintre Dinamo și FC Argeș. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Piteștenii au ratat șansa de a urca pe locul 5 în clasament, asta după ce au pierdut confruntarea de pe Arcul de Triumf, contra celor de la Dinamo, în runda cu numărul 8 din play-off. Bucureștenii s-au impus cu 2-1 după golurile semnate de George Pușcaș și Kennedy Boateng.

Bogdan Andone, supărat după ce a pierdut meciul cu Dinamo

Bogdan Andone spune că problemele pe care echipa sa le-a avut la nivel medical au influențat rezultatul final, mai ales după revenirea din repriza secundă. Tehnicianul de la FC Argeș a declarat că este gata să se bată pentru locul 5, ocupat de Rapid.

ADVERTISEMENT

”Nici nu mai știu ce să mai zic… Într-un mod sunt mulțumit de atitudinea echipei, de modul cum am gestionat repriza a doua, când cred că am jucat de la egal la egal cu Dinamo. La 1-1 am avut o situație monumentală să facem 2-1, după care am rămas deschiși, pentru că am încercat să jucăm fotbal. Am încercat să câștigăm jocul, dar am fost învinși din două faze fixe laterale. Din păcate suntem ca soldații pe front. Garutti cerea schimbare pe final. Borța a fost ultimul schimbat pe final, cu Tofan.

La pauză am fost nevoit să fac schimbări. Dacă aș fi avut, aș fi schimbat 6-7 jucători! În afară de 2-3 jucători, nu ar fi continuat niciunul în repriza a doua! Până la urmă ăsta e fotbalul. Trebuie să trecem peste, să fim bărbați, iar la meciul următor să batem Rapidul, pentru a lua locul 5”, a spus Bogdan Andone după partida pierdută cu Dinamo.

ADVERTISEMENT
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”:...
Digi24.ro
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate

FC Argeș, fără obiectiv în acest final de play-off

Nou-promovata din Pitești a început cu o victorie neașteptată acest play-off, 1-0, pe terenul celor de la Universitatea Craiova, însă încet, încet au venit rezultatele nefaste și acum finalul de sezon este unul fără obiectiv pentru elevii lui Bogdan Andone.

ADVERTISEMENT
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în...
Digisport.ro
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"

FC Argeș nu a obținut licența pentru cupele europene și astfel nu poate juca în barajul de calificare în Conference League, ceea ce înseamnă că ultimele două partide, acasă, cu Rapid, și în deplasare, la CFR Cluj, le va disputa fără vreo miză. Cu 30 de puncte, alb-violeții sunt pe locul 6 și în acest moment au de recuperat 2 puncte față de giuleșteni pentru a urca un loc în clasament.

ADVERTISEMENT
Matteo Duțu, fază genială cu un copil din tribune după Dinamo – FC...
Fanatik
Matteo Duțu, fază genială cu un copil din tribune după Dinamo – FC Argeș 2-1: „Să știi că vorbesc română”. Eroul Boateng, apel către suporteri
Câţi bani ar câştiga, de fapt, Jose Mourinho la Real Madrid! Giovanni Becali,...
Fanatik
Câţi bani ar câştiga, de fapt, Jose Mourinho la Real Madrid! Giovanni Becali, dezvăluiri despre planurile revenirii lui The Special One pe Bernabeu
Kopic anunță probleme pentru un titular al lui Dinamo după victoria cu FC...
Fanatik
Kopic anunță probleme pentru un titular al lui Dinamo după victoria cu FC Argeș: „Nu a fost în formă”
Tags:
Parteneri
Dan Șucu, gata să transfere doi jucători români la Genoa!
iamsport.ro
Dan Șucu, gata să transfere doi jucători români la Genoa!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!