Marea supărare a lui Gigi Becali după înfrângerea cu FC Argeș: „Râd Rotaru și Șucu”

Lui Gigi Becali îi vine să intre în pământ de rușine, după ce pe teren propriu în campionat. Ca urmare a acestui eșec, campioana en-titre e pe locul 12, cu doar 5 puncte.

Gigi Becali, rușinat după FCSB – FC Argeș 0-2: „Am ajuns epavă”

După 7 etape scurse din sezonul 2025-2026, FCSB e pe locul 12, la 14 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Și rivala Rapid stă mult mai bine în clasament. Alb-vișiniii ocupă poziția secundă, cu 15 puncte.

„Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați că sunt penibil eu când vorbesc. Din politețe, vă răspund. Să mă sunați când vom fi în play-off, dacă vom fi.

Tu crezi că eu vreau să vorbesc așa, la nervi? Fac haz de necaz, inventez, dar și când o să-i pârlesc eu pe draci cu rugăciunea… Nu am ce să vorbesc și vorbesc de draci”, a declarat Gigi Becali, potrivit

„Lasă-i și pe ei să râdă”

Și CFR Cluj, adversara tradițională la titlu a FCSB-ului din ultimele sezoane, e într-o situație deplorabilă. Vicecampioana e ca și eliminată din cupele europene, iar în campionat ocupă locul 13, cu 5 puncte, la egalitate cu FCSB.

„Lasă CFR-ul, e vorba de alții. Rotaru… E vorba că râd Șucu, Rotaru. Măcar lasă-i și pe ei să râdă. Măcar să vorbească ei acum. Sunt praf și pulbere, epavă. Am ajuns epavă”, a mai spus boss-ul campioanei României.