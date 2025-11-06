Marea supărare a lui Ionel Dănciulescu, după ce a fost forţat să plece de la Dinamo: “Cine a rămas în locul meu?”

ADVERTISEMENT

Ionel Dănciulescu și-a încheiat cariera de fotbalist în 2013, însă contextul nu a fost unul fericit, marele atacant fiind oarecum forțat de conducătorii lui Dinamo să se retragă, pentru a ocupa un post în organigrama clubului. Fostul internațional a vorbit despre acest aspect, dar și despre relația sa cu fanii lui Dinamo.

Cum l-a caracterizat Gabi Balint pe Ionel Dănciulescu

Moderatorul emisiunii FANATIK DINAMO, Cristi Coste, i-a dezvăluit lui Ionel Dănciulescu ce cuvinte a folosit bunul său prieten, Gabi Balint, pentru a-l caracteriza: „Am vorbit cu un prieten foarte bun de-al tău, Gabi Balint. Mi-a spus un lucru foarte tare: ‘Să ții minte ce îți spun, Dănciulescu este printre cei mai de caracter oameni pe care i-am cunoscut. A fost gestul pe care l-a făcut când a scos la licitație tot ce avea de la Dinamo pentru a salva clubul’”.

Replica lui „Danciu-gol” nu s-a lăsat așteptată. „Aș face același lucru și acum, dacă Dinamo ar avea nevoie. A fost o chestie minoră, nu s-au strâns bani extraordinar de mulți, banii importanți tot suporterii i-au strâns. Fără ei, echipa ar fi dispărut”, a declarat Ionel Dănciulescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Când a simțit Ionel Dănciulescu dragostea fanilor dinamoviști după revenirea de la Steaua

Ionel Dănciulescu a fost contestat dur de fanii lui Dinamo în 2002, după ce a revenit la club de la marea rivală Steaua, însă atacantul a reintrat, treptat, în grațiile suporterilor: „Au fost multe momente, dar cred că prima dată când am simțit cu adevărat dragostea fanilor a fost meciul acela, 2-1 cu Steaua, din 2008 (n.r. ).

A mai fost un moment, exact înainte de plecarea în Spania. Am avut meci cu Steaua, în Ghencea, am câștigat cu 1-0. A doua zi, eu plecam în Spania. Până să ajungem noi la vestiare, a venit și un grup mare de suporteri. Atunci m-au luat toți ‘Danciu, nu pleca’. Am simțit cu adevărat dragostea lor, a fost un moment special”.

Ce a simțit Ionel Dănciulescu în momentul în care și-a încheiat cariera de fotbalist

, la vârsta de 36 de ani, ultimul său meci pentru Dinamo fiind cel cu Ceahlăul, disputat pe 6 octombrie în prima ligă. Fostul mare atacant a dezvăluit că a fost „împins” către retragere de către cei din conducerea lui Dinamo. „În 2013 m-am retras, nu am plecat, am rămas alături de echipă. Am avut o discuție cu oamenii din conducere, mi-au spus ‘Uite, e mai bine să te ținem director sportiv, nu o să mai joci’.

Am gândit în expectativă, ‘Mi-am dorit să mă retrag de la Dinamo, bun. Mă mai duc să joc la altă echipă, un an și jumătate, doi ani de zile, mă voi mai reîntoarce la Dinamo? Mai e loc pentru mine? Nu cred’ Am zis ‘Ok, mă retrag, rămân aici, alături de echipă’ și asta a fost. Chestia e că, te-ai retras, dar, de fapt, în urma ta cine a rămas? Pape Ndaw, Zougoula, Joel Thomas. Dar, am înțeles și acest lucru, așa a fost, am trecut peste”, a declarat Ionel Dănciulescu la FANATIK DINAMO.

