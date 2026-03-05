Marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! A găsit super atacant în Italia pe care să-l debuteze la echipa națională. Un nume greu iese din schemă. Exclusiv

ADVERTISEMENT

pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, iar tricolorii caută să producă surpriza și să ajungă la Cupa Mondială după o pauză de aproape 30 de ani. Selecționerul Mircea Lucescu e gata să aducă în zona ofensivă un debutant, care tocmai ce a făcut primii pași în Serie A.

Ioan Vermeșan, chemat la naționala României de Mircea Lucescu! Varianta neașteptată la care selecționerul e gata să apeleze

Ultimele informații obținute de FANATIK vorbesc despre intențiile lui Mircea Lucescu de a-l include pe Ioan Vermeșan, atacant de 19 ani legitimat la Hellas Verona, în lotul jucătorilor care să o înfrunte pe Turcia la semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Se pare că selecționerul este un admirator al fotbalistului și este mulțumit de progresul arătat, lucru certificat și de debutul pe care l-a avut jucătorul român în Serie A, la Hellas Verona, pe 20 februarie, în eșecul cu Sassuolo, 0-3.

Mircea Lucescu îl urmărește pe Ioan Vermeșan de mai bine de 6 luni, asta după ce jucătorul a fost unul dintre remarcații din vară ai naționalei României U19 care a reușit calificarea în semifinalele Campionatului European U19 disputat în țara noastră.

Cine e Ioan Vermeșan, omul pe care Lucescu îl vede ca o soluție pentru România

Născut la Timișoara, Ioan Vermeșan a petrecut majoritatea junioratului la formația de pe Bega, iar în 2019 avea un scurt periplu și pe la Academia Hagi. El a mai fost și la juniorii celor de la UTA, care l-a cedat la Ripensia, echipă unde a debutat la seniori pe când era un adolescent ce nu împlinise 16 ani.

Talentul său a fost remarcat rapid și a ajuns în Italia, la Hellas Verona, unde a impresionat la nivel juvenil. În acest sezon este golgheterul echipei de tineret, unde are 15 goluri și 3 pase decisive în cele 23 de meciuri jucate, cifre care i-au adus, cum spuneam mai sus, debutul la prima echipă.

Ioan Vermeșan a făcut parte din toate naționalele României de la U16 și până la U21 (excepție U20). Atacantul a marcat deja 18 goluri sub tricolor.

Louis Munteanu ratează echipa națională?

soluțiile pentru ofensivă, mai exact pentru postul de număr 9, sunt limitate. Denis Drăguș este suspendat, Denis Alibec nu mai este o soluție din cauza evoluțiilor inconstante, iar pentru Mircea Lucescu rămâne singura variantă clară cea a lui Daniel Bîrligea, de la FCSB, care nici el nu a fost la un nivel excepțional.

Selecționerul se pare că se gândește serios să nu-l convoace nici pe Louis Munteanu, golgheterul campionatului de anul trecut, care tocmai s-a transferat în MLS, la DC United, și a jucat primele sale 2 meciuri în întrecerea din Statele Unite. Acesta a dezamăgit la CFR Cluj în prima parte a sezonului și Mircea Lucescu va cântări foarte bine argumentele pe care le are în alegerea lotului final.