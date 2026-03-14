Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus!? Ce se întâmplă cu Târnovanu. Exclusiv

Care este marea surpriză pregătită de Mirel Rădoi pentru partida dintre FCSB și Metaloglobus. Ce jucător under va folosi noul antrenor al campioanei României.
Cristi Coste, Iulian Stoica
14.03.2026 | 12:23
Marea surpriza a lui Mirel Radoi in echipa de start de la FCSB Chiriches titular cu Metaloglobus Ce se intampla cu Tarnovanu Exclusiv
Marea surpriză pregătită de Mirel Rădoi pentru FCSB - Metaloglobus. Foto: Colaj Fanatik
Proaspăt instalat la FCSB, Mirel Rădoi va avea libertate totală în privința deciziilor legate de primul „11”, dar și de schimbări. Gigi Becali a promis că îl va lăsa pe finul său la cârmă preț de două luni și jumătate, perioadă în care Rădoi trebuie să ducă echipa la barajul pentru UEFA Europa Conference League. Primul meci al noului antrenor este cu Metaloglobus, iar acesta a pregătit câteva surprize.

Vlad Chiricheș, marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB?!

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit că Mirel Rădoi va juca într-un sistem nou, 4-3-1-2, în primul său meci pe banca FCSB. Marea surpriză a antrenorului ar putea veni odată cu titularizarea lui Vlad Chiricheș, jucător care nu a mai prins lotul de la înfrângerea cu FC Argeș.

„Mirel Rădoi va juca un 4-3-1-2, în romb. Așa va arăta FCSB mâine, cu Mirel Rădoi pe bancă. Acel 1 va fi Olaru sau, în spatele celor două vârfuri, Tănase. Marea surpriză care ar putea apărea mâine… Bine, cu Mirel Rădoi este mai greu, el anunță primul 11 atunci când ajunge la stadion. Așa a făcut și la echipa națională, la Craiova, acesta este modul de lucru al lui.

Mare surpriză care ar putea apărea mâine ar fi titularizarea lui Vlad Chiricheș! Lipsește Lixandru, care este suspendat, și e foarte posibil ca acel jucător din mijlocul liniei de 3 să fie Vlad Chiricheș. Probabil va fi Cisotti – Chiricheș, Olaru sau Cisotti – Chiricheș – Tănase, dacă va juca Olaru în spatele lui Bîrligea și cine va fi lângă el”, a dezvăluit Cristi Coste.

Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii...
Digi24.ro
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate

Revine Târnovanu în poarta FCSB?! Ce under va folosi Mirel Rădoi

În continuare, moderatorul Cristi Coste a transmis că Mirel Rădoi ia în calcul două variante pentru jucătorul under. Prima ar fi ca Stoian să fie alături de Bîrligea în atac, iar Târnovanu să revină între buturi după o lună și jumătate. Cealaltă opțiune ar fi ca Popa să fie titular în poartă, iar în atac să fie titular Miculescu.

Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la...
Digisport.ro
Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
„Sunt două variante în acest moment. O variantă ar fi ca în poartă să fie Târnovanu, iar lângă Bîrligea să fie Stoian, ca jucător under. O altă variantă ar fi să se meargă în continuare pe Popa în poartă, ca under, și lângă Bîrligea să joace Miculescu.

Am o presimțire, dar și din informațiile primite, că sunt șanse foarte mari ca mâine să se înceapă cu Târnovanu în poartă, Stoian să fie lângă Bîrligea și Chiricheș, mai ales că Lixandru este suspendat, să înceapă titular. Pe linia de fund lucrurile sunt clare, vor fi Crețu – Duarte – Graovac – Radunovic.

Asta ar fi o mare surpriză, Chiricheș nu mai prindea lotul în ultimele meciuri. Nu a mai fost luat în lot, dar el își revenise după accidentare. O eventuală titularizare a lui Târnovanu îl va duce și în lotul pentru barajul cu Turcia”, a conchis Cristi Coste.

Cele două variante ale lui Mirel Rădoi:

  • Târnovanu – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Cisotti, Chiricheș, Tănase / Olaru – Tănase / Olaru – Bîrligea, Stoian.
  • Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Cisotti, Chiricheș, Tănase / Olaru – Tănase / Olaru – Bîrligea, Miculescu.

Ce surprize pregătește Mirel Rădoi pentru debutul cu Metaloglobus

Fostul fotbalist al Craiovei a găsit marea greșeală pentru eșecul cu FC Argeș:...
Fanatik
Fostul fotbalist al Craiovei a găsit marea greșeală pentru eșecul cu FC Argeș: “Nu s-a întâmplat niciodată asta!”. De ce au lipsit fanii: “Merg la țară în weekend!”
Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la...
Fanatik
Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacţionat Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1: „Am...
Fanatik
Cum a reacţionat Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1: „Am vorbit acum cu el”
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Fostul finanțator din Liga 1, necruțător: 'Locul 6 e al lui FC Argeș,...
iamsport.ro
Fostul finanțator din Liga 1, necruțător: 'Locul 6 e al lui FC Argeș, a câștigat bulănos cu Craiova! Etapa trecută nu învingea cocenii din Bărăgan acasă'
