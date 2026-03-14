Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus!? Ce se întâmplă cu Târnovanu. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Proaspăt instalat la FCSB, Mirel Rădoi va avea libertate totală în privința deciziilor legate de primul „11”, dar și de schimbări. Gigi Becali a promis că îl va lăsa pe finul său la cârmă preț de două luni și jumătate, perioadă în care Rădoi trebuie să ducă echipa la barajul pentru UEFA Europa Conference League. Primul meci al noului antrenor este cu Metaloglobus, iar acesta a pregătit câteva surprize.

Vlad Chiricheș, marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB?!

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit că Mirel Rădoi va juca într-un sistem nou, 4-3-1-2, în primul său meci pe banca FCSB. , jucător care nu a mai prins lotul de la înfrângerea cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT

„Mirel Rădoi va juca un 4-3-1-2, în romb. Așa va arăta FCSB mâine, cu Mirel Rădoi pe bancă. Acel 1 va fi Olaru sau, în spatele celor două vârfuri, Tănase. Marea surpriză care ar putea apărea mâine… Bine, cu Mirel Rădoi este mai greu, el anunță primul 11 atunci când ajunge la stadion. Așa a făcut și la echipa națională, la Craiova, acesta este modul de lucru al lui.

Mare surpriză care ar putea apărea mâine ar fi titularizarea lui Vlad Chiricheș! Lipsește Lixandru, care este suspendat, și e foarte posibil ca acel jucător din mijlocul liniei de 3 să fie Vlad Chiricheș. Probabil va fi Cisotti – Chiricheș, Olaru sau Cisotti – Chiricheș – Tănase, dacă va juca Olaru în spatele lui Bîrligea și cine va fi lângă el”, a dezvăluit Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

Revine Târnovanu în poarta FCSB?! Ce under va folosi Mirel Rădoi

În continuare, moderatorul Cristi Coste a transmis că Mirel Rădoi ia în calcul două variante pentru jucătorul under. Prima ar fi ca Stoian să fie alături de Bîrligea în atac, iar . Cealaltă opțiune ar fi ca Popa să fie titular în poartă, iar în atac să fie titular Miculescu.

ADVERTISEMENT

„Sunt două variante în acest moment. O variantă ar fi ca în poartă să fie Târnovanu, iar lângă Bîrligea să fie Stoian, ca jucător under. O altă variantă ar fi să se meargă în continuare pe Popa în poartă, ca under, și lângă Bîrligea să joace Miculescu.

Am o presimțire, dar și din informațiile primite, că sunt șanse foarte mari ca mâine să se înceapă cu Târnovanu în poartă, Stoian să fie lângă Bîrligea și Chiricheș, mai ales că Lixandru este suspendat, să înceapă titular. Pe linia de fund lucrurile sunt clare, vor fi Crețu – Duarte – Graovac – Radunovic.

ADVERTISEMENT

Asta ar fi o mare surpriză, Chiricheș nu mai prindea lotul în ultimele meciuri. Nu a mai fost luat în lot, dar el își revenise după accidentare. O eventuală titularizare a lui Târnovanu îl va duce și în lotul pentru barajul cu Turcia”, a conchis Cristi Coste.

Cele două variante ale lui Mirel Rădoi:

Târnovanu – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Cisotti, Chiricheș, Tănase / Olaru – Tănase / Olaru – Bîrligea, Stoian.

Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Cisotti, Chiricheș, Tănase / Olaru – Tănase / Olaru – Bîrligea, Miculescu.