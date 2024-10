după meciul cu Elveția. În urma acestei campanii, dar și a meciului de pe Giulești, analiștii FANATIK sunt de părere că fundașul din Ligue 1 ar putea face un cuplu de excepție cu Radu Drăgușin la naționala mare.

Marea surpriză națională: El este fundașul din Ligue 1 care poate face cuplu cu Drăgușin în echipa lui Mircea Lucescu!

la naționala lui Mircea Lucescu. Vivi Răchită a discutat despre calitățile româno-turcului și este de părere că acesta ar putea să fie un jucător important în viitor pentru naționala României.

“Mi-a plăcut și Umit Akdag. Are un fizic bun și a jucat bine, bine. Se vede că știe jocul și că nu îi este frică cu mingea la picior. Am văzut că dă pase filtrante, a și driblat.

E un jucător cu personalitate și cu valoare. Poate îl creștem, pentru că ne-ar mai trebui un fundaș central. Burcă este bun, dar ne trebuie încă ceva. La U21 ambii fundași centrali joacă. Și Ignat e bun.

Îl văd pe Akdag lângă Drăgușin, cum să nu. L-am văzut ieri cu personalitate. La U21 ca fundaș o mai dai și în alte părți. El nu a făcut asta. A pus-o jos, a pasat.

Am văzut și din punct de vedere tehnico-tactic ceva, deși este tânăr. Am văzut că are știința jocului. A vorbit foarte bine și la declarații.

A fost echilibrat. Mie îmi place și e o surpriză plăcută. Poate să urce lângă Drăgușin. Și Ghiță e e foarte bun”, a spus Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

“Mai trebuie să găsim un fundaș stânga”

Naționala României are jucători cu mare calitate pe majoritatea posturilor, iar Mircea Lucescu poate completa echipa mare și cu “tricolori” de la U21. Însă, Adrian Ilie și Vivi Răchită sun de părere că echipa națională suferă la capitolul fundașilor stânga.

“Vorbeam cu niște prieteni ieri și spuneam că la echipa națională mare stăm bine în atac. Acum stăm bine și la capitolul fundașilor centrali. Mai trebuie să găsim un fundaș stânga. Acolo trebuie să găsim ceva neapărat”, .

“Fundașul stânga e problema fotbalului românesc. Când eram la națională cu Pițurcă, îl puneam pe Raț și apoi aveam 3-4 locuri libere. Nu aveam. De la Raț nu mai avem un fundaș stânga”, a mai spus Răchită.

