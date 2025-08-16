Sport

Marea surpriză pregătită de Cristi Chivu la Inter! Anunțul italienilor înainte de amicalul cu Olympiacos

Inter va juca sâmbătă ultimul amical înaintea începerii noului sezon de Serie A, contra grecilor de la Olympiacos. Ce surpriză a pregătit antrenorul Cristi Chivu.
Daniel Işvanca
16.08.2025 | 19:35
Marea surpriza pregatita de Cristi Chivu la Inter Anuntul italienilor inainte de amicalul cu Olympiacos
Surpriza pregătită de Cristi Chivu la amicalul cu Olympiacos FOTO: Colaj Fanatik

Inter mai are de disputat un singur joc amical înaintea începerii noului sezon de Serie A. Gruparea antrenată de Cristi Chivu înfruntă Olympiacos, iar antrenorul român a pregătit o surpriză la ultimul test înainte de startul campionatului.

Cristi Chivu a pregătit o surpriză la amicalul lui Inter cu Olympiacos. Ce decizie a luat antrenorul român

Olympiacos este ultimul adversar al Interului înainte de startul noului sezon de Serie A, iar acest joc va fi și ultimul test pe care Cristi Chivu îl va avea la dispoziție pentru a pune la treabă și alți jucători.

Presa din Italia anunță că antrenorul român a luat o decizie importantă pentru această partidă și a decis să îl titularizeze pe nou venitul Petar Sučić.

El a jucat în patru meciuri de la Campionatul Mondial al Cluburilor, dar nu a fost niciodată titular de la sosirea la Inter. Sučić a fost transferat de la Dinamo Zagreb în schimbul sumei de 14 milioane de euro.

Mijlocașul croat va fi prezent în linia mediană alături de Barella și de Hakan Çalhanoğlu. Dumfries va fi marele absent din primul 11, anunță fcinter1908.it.

Inter, favorită la câștigarea titlului în Serie A

După ce în sezonul trecut a ratat câștigarea titlului chiar în ultima etapă, Inter își păstrează același obiectiv pentru noua stagiune de Serie A și anume „lo scudetto”.

Statisticienii o plasează pe Inter pe primul loc în clasamentul echipelor cu cele mai mari șanse la câștigarea titlului în Italia, cu un avans uriaș față de Napoli și Atalanta.

