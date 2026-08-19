Marea temere a lui Mihai Stoica la Chiajna – Oțelul: „Să nu cumva să vină fratele geamăn al lui Joao Paulo la FCSB”

ADVERTISEMENT

Înaintea meciului Concordia Chiajna – Oțelul Galați din play-off-ul Cupei României, Mihai Stoica (61 de ani) a informat că Joao Paulo (28 de ani) de la FCSB a decis să meargă pe stadion, alături de directorul sportiv Florin Cernat, pentru a-l urmări la treabă de la fața locului pe fratele său geamăn, Joao Paulino, care joacă pentru gruparea moldoveană, fosta sa echipă de altfel.

Gluma făcută de Mihai Stoica pe seama fratelui lui Joao Paulo de la FCSB înainte de Chiajna – Oțelul din Cupa României

Astfel, în acest context, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus, sub formă de glumă bineînțeles, că i-a transmis lui Cernat să fie extrem de atent, pentru ca nu cumva Joao Paulo să se „piardă în mulțime”, iar în locul său la echipa roș-albastră să fie trimis fratele lui, care evoluează pe poziția de extremă stângă.

ADVERTISEMENT

„Ce e simpatic acum, că în seara asta Florin Cernat se duce cu Joao Paulo și i-am spus: ‘Stai lângă el tot timpul, să nu cumva să îl scapi de-acolo, să vină frate-su în locul lui. Nu-l lăsa la vestiar’ (n.r. râde). Identici. Nu e slab, dar e dreptaci. I-am zis că îi iau telefonul și mă uit dacă e Jonathan pe telefon. Ăsta mic, zici că e fratele lui Yamal, băiatul lui Joao Paulo. Are doi ani și deja joacă fotbal, e o distracție totală cu el. E simpatic”, a spus Mihai Stoica în direct la

Ce ofertă de transfer a primit FCSB pentru Joao Paulo

a jucat în această vară pentru naționala Insulelor Capului Verde la Campionatul Mondial, motiv pentru care cota sa de piață a crescut destul de mult. În acest context, cei de la FCSB au primit recent o ofertă de transfer pentru el din Egipt, de la Zamalek, în valoare de 1.2 milioane de euro,

ADVERTISEMENT

La scurt timp însă, Gigi Becali a transmis că nu ia în calcul să îl cedeze pe mijlocaș pentru această sumă, cu ocazia unei reacții oferite pentru digisport.ro: „Da, e adevărat. Nu am stabilit niciun preț, dar eu nu sunt cioflingar. Eu nu iau jucători cu 300.000 de euro și îi dau cu 1,2 milioane de euro. Eu nu fac afaceri de 900.000 de euro sau mai știu eu cât. Eu ori iau milioane, ori pierd toți banii. Ați înțeles? Deci cam asta e situația”.