Marea temere a lui Mirel Rădoi după victoria istorică Bașakșehir – U Craiova 1-2: „Sper să nu clacăm”

Mirel Rădoi a oferit primele reacții după ce Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș spre tabloul principal din Conference League. Ce a spus despre golul primit de Isenko
FANATIK
21.08.2025 | 23:43
Mirel Rădoi a oferit primele reacții după ce a câștigat turul din play-off-ul Conference League contra Bașakșehir. Foto: Caputră Universitatea Craiova Facebook

Mirel Rădoi este, din nou, foarte aproape de faza principală din Conference League. Universitatea Craiova a câștigat 2-1 în Turcia, iar oltenii mai au de trecut un singur „hop”, în fața propriilor fani, pentru a câștiga potul de milioane de euro din competițiile europene.

Mirel Rădoi, fericit după ce a câștigat „o repriză” în fața lui Bașakșehir: „Ne-a ieșit planul!”

Mirel Rădoi a pregătit foarte bine meciul din Turcia, împotriva lui Bașakșehir, iar oltenii au condus chiar cu 2-0. Portarul ucrainean al Craiovei, Isenko, a luat un gol foarte ușor pe colțul scurt în minutele de final, iar, din această cauză, oltenii au un avantaj de doar un gol înaintea returului:

„Fericit pe jumătate, pentru că am câștigat prima repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor, pentru că va fi stadionul arhiplin. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. În ultimele 4 partide, când a avut adversarul posesia, ei au fost periculoși.

Ne-a ieșit planul, în afară de câteva lucruri, dar s-a văzut o echipă bună, cu valori individuale foarte bune. Am reușit să-i anulăm. Ei sunt foarte mobili și foarte dinamici. Ne-am făcut lecțiile în seara asta. Își asumă multe riscuri în situații de unu contra unu și asta au văzut-o băieții în analiza video. Au o relaxare defensivă care îi costă foarte mult. 

În condițiile în care atacanții noștri sunt marcați om la om, benzile trebuie să apară tot mai mult, de aceea e foarte bine că a înscris Mora. Putea pasa, dar a luat decizia mai bună. Cu o astfel de echipă este important să termini acțiunile. Lui Viking le-au dat 3 goluri pe tranziții, iar pe atacurile poziționale suferă foarte mult”, a declarat Mirel Rădoi, conform Digi Sport.

