Marea temere a lui Mirel Rădoi după victoria istorică Bașakșehir – U Craiova 1-2: „Sper să nu clacăm”

Mirel Rădoi este, din nou, foarte aproape de faza principală din Conference League. iar oltenii de euro din competițiile europene.

Mirel Rădoi, fericit după ce a câștigat „o repriză” în fața lui Bașakșehir: „Ne-a ieșit planul!”

Mirel Rădoi a pregătit foarte bine meciul din Turcia, împotriva lui Bașakșehir, iar oltenii au condus chiar cu 2-0. Portarul ucrainean al Craiovei, Isenko, a luat un gol foarte ușor pe colțul scurt în minutele de final, iar, din această cauză, oltenii au un avantaj de doar un gol înaintea returului:

„Fericit pe jumătate, pentru că am câștigat prima repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor, pentru că va fi stadionul arhiplin. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. În ultimele 4 partide, când a avut adversarul posesia, ei au fost periculoși.

Ne-a ieșit planul, în afară de câteva lucruri, dar s-a văzut o echipă bună, cu valori individuale foarte bune. Am reușit să-i anulăm. Ei sunt foarte mobili și foarte dinamici. Ne-am făcut lecțiile în seara asta. Își asumă multe riscuri în situații de unu contra unu și asta au văzut-o băieții în analiza video. Au o relaxare defensivă care îi costă foarte mult.

În condițiile în care atacanții noștri sunt marcați om la om, benzile trebuie să apară tot mai mult, de aceea e foarte bine că a înscris Mora. Putea pasa, dar a luat decizia mai bună. Cu o astfel de echipă este important să termini acțiunile. Lui Viking le-au dat 3 goluri pe tranziții, iar pe atacurile poziționale suferă foarte mult”, a declarat Mirel Rădoi, conform

Ce a spus Mirel Rădoi despre greșeala lui Isenko: „L-a ajutat Dumnezeu că a fost la 2-0”

„L-a ajutat Dumnezeu pe Isenko că a greșit la 2-0. Dacă greșea la 0-0 era foarte rău, dar l-a ajutat rezultatul. I-am zis că trebuie să-și ia revanșa la Craiova, pentru că noi în momentul ăsta suntem calificați. Dacă cineva se simte 100% pentru meciurile astea nu este de ajuns. Dacă nu suntem în stare să ne depășim condiția nu vom putea să scriem istorie pentru Universitatea Craiova.

N-am înțeles ce a zis arbitrul la faza cu Mora. Nici el nu a înțeles, nu a înțeles nimeni. În momentele astea poți să primești gol. Dacă avea ceva, trebuia să se verifice la pauză. În seara asta trebuie să se bucure la maximum pentru această victorie și mai au o repriză pentru a intra în istorie”, a mai spus Mirel Rădoi