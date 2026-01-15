MM Stoica s-a convins înainte de FC Argeș – FCSB: „E bombă nucleară!”

ADVERTISEMENT

Aflată deocamdată sub linia locurilor de play-off, FCSB are nevoie de un rezultat pozitiv în partida cu FC Argeș. MM Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care este marea temere în privința acestui joc și cine s-a remarcat la antrenamentele roș-albaștrilor.

Ce îl îngrijorează pe MM Stoica înainte de FC Argeș – FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României își face griji din cauza condițiilor în care se va prezenta terenul de la Mioveni, unde se va juca întâlnirea cu FC Argeș, ținând cont de vremea nefavorabilă din țară.

”Sper să fie terenul bun. Am văzut prognoza, sper să funcționeze instalația de încălzire. Dacă nu, aia e, jucăm pe ce o fi și trebuie să facem un rezultat bun pentru că altfel e complicat”, a declarat Mihai Stoica, la .

Duelul din etapa a 22-a dintre FC Argeș și FCSB va deschide balul pe 2026 în SuperLiga. Jocul de la Mioveni este programat să se desfășoare vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, pe arena de la Mioveni.

Jucătorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, cum s-a prezentat Daniel Bîrligea în stagiul de pregătire din Antalya, Mihai Stoica a precizat că atacantul poate atinge un nivel excepțional și a vorbit la superlativ de Darius Olaru.

”(n.r. – Bîrligea cum s-a prezentat perioada asta?) Bine, bine. Nu a fost nicio problemă legată de niciun jucător. E în vână. Bîrligea dacă încearcă să-și depășească limitele e bombă nucleară. Asta trebuie să facă. Până acum sunt foarte puțini jucători care fac asta.

Când te antrenezi lângă fotbaliști ca Olaru și Cisotti, parcă îți vine și ție să faci asta. La un moment dat a fost un antrenament care se termina cu niște lansate, el (n.r. – Olaru) simțea o durere la aductori, dar a alergat și le-a făcut șchiop. Dar ăsta e Olaru. Așa joacă, așa se antrenează, el așa a fost tot timpul”, a spus oficialul FCSB.

Bîrligea, schimbare de look la intrarea în noul an

Cu puțin timp înainte de intrarea în 2026, Daniel Bîrligea . Atacantul a postat o fotografie în mediul online în care apare cu părul blond, așa cum l-a avut la primul titlu cucerit cu FCSB.

Atacantul a afișat aceeași culoare a părului și în stagiul de pregătire din Antalya și speră ca aceasta să-i poarte noroc. Prima ocazie pentru a vedea dacă este de bun augur noul look este la partida cu FC Argeș din SuperLiga.