Marea trădare pe care a suferit-o Victor Becali în fotbal: “Nici dacă am rămâne noi doi pe Pământ n-aş mai vorbi cu el!”

ADVERTISEMENT

însă au existat și persoane care l-au dezamăgit crunt. Cine este persoana cu care impresarul nu vrea să mai aibă legătură niciodată în viața lui după ce l-a sprijinit total în cariera sa.

Victor Becali a spus cine este omul pe care nu vrea să îl mai vadă în fața ochilor

, Victor Becali a povestit multe întâmplări din cariera sa de impresar. Agentul de jucători a dezvăluit și numele persoanei de care nu vrea să mai audă, deși l-a ajutat în trecut.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Victor Becali este convins că nu își dorește să mai discute vreodată cu Pietro Chiodi, după colaborarea avută anterior cu frații Becali.

„Da, niciodată (n.r. – Despre faptul că nu a mai vorbit cu Pietro Chiodi). Și dacă ar fi singurul om de pe planeta asta cu care aș mai rămâne… Degeaba. Mai bine aș rămâne singur. Domne, ți-a luat banii, i-a jucat, i-a pierdut, i-a băgat nu știu ce… bun, ok.

ADVERTISEMENT

Dar un om în care crezi și un om pe care l-ai susținut… El dacă a avut asta de impresariat, a avut datorită mie. Eu l-am susținut. Cine îl băga în seamă pe el pe la Federația Română de Fotbal?”, a spus Victor Becali la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Cine este Pietro Chiodi

Pietro Chiodi mai are în portofoliul său și alte nume importante din fotbalul românesc. Pe lângă Dennis Man, el îi mai reprezintă și pe Răzvan Marin, Louis Munteanu, Vlad Chiricheș, Răzvan Lucescu și Cristian Chivu.