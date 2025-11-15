Sport

Marea trădare pe care a suferit-o Victor Becali în fotbal: “Nici dacă am rămâne noi doi pe Pământ n-aş mai vorbi cu el!”

Victor Becali a spus numele celui de care nu vrea să mai audă niciodată. Cine l-a supărat atât de tare pe impresarul român de jucători.
Mihai Dragomir
15.11.2025 | 10:50
Marea tradare pe care a suferito Victor Becali in fotbal Nici daca am ramane noi doi pe Pamant nas mai vorbi cu el
EXCLUSIV FANATIK
Omul pe care Victor Becali nu vrea să îl mai vadă niciodată. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Victor Becali are multe cunoștințe în lumea fotbalului, însă au existat și persoane care l-au dezamăgit crunt. Cine este persoana cu care impresarul nu vrea să mai aibă legătură niciodată în viața lui după ce l-a sprijinit total în cariera sa.

Victor Becali a spus cine este omul pe care nu vrea să îl mai vadă în fața ochilor

Invitat la emisiunea „Fanatik Dinamo”, Victor Becali a povestit multe întâmplări din cariera sa de impresar. Agentul de jucători a dezvăluit și numele persoanei de care nu vrea să mai audă, deși l-a ajutat în trecut.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Victor Becali este convins că nu își dorește să mai discute vreodată cu Pietro Chiodi, celebrul impresar italian cu care a semnat și Dennis Man în primăvara acestui an după colaborarea avută anterior cu frații Becali.

„Da, niciodată (n.r. – Despre faptul că nu a mai vorbit cu Pietro Chiodi). Și dacă ar fi singurul om de pe planeta asta cu care aș mai rămâne… Degeaba. Mai bine aș rămâne singur. Domne, ți-a luat banii, i-a jucat, i-a pierdut, i-a băgat nu știu ce… bun, ok.

ADVERTISEMENT
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Digi24.ro
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk

Dar un om în care crezi și un om pe care l-ai susținut… El dacă a avut asta de impresariat, a avut datorită mie. Eu l-am susținut. Cine îl băga în seamă pe el pe la Federația Română de Fotbal?”, a spus Victor Becali la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac vede Europa în pericol:
Digisport.ro
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"

Cine este Pietro Chiodi

Pietro Chiodi mai are în portofoliul său și alte nume importante din fotbalul românesc. Pe lângă Dennis Man, el îi mai reprezintă și pe Răzvan Marin, Louis Munteanu, Vlad Chiricheș, Răzvan Lucescu și Cristian Chivu.

Marea trădare pe care a suferit-o Victor Becali în fotbal

România, la barajul pentru CM 2026: prin locul 2 în preliminarii sau prin...
Fanatik
România, la barajul pentru CM 2026: prin locul 2 în preliminarii sau prin Liga Națiunilor? Specialiștii au dat verdictul înaintea meciului cu Bosnia. Care sunt diferențele
LIVE BLOG Billie Jean King Cup. Uraganul Swiatek vine peste România, după o...
Fanatik
LIVE BLOG Billie Jean King Cup. Uraganul Swiatek vine peste România, după o victorie în 43 de minute! Fetele noastre debutează azi
Afacerea fabuloasă în care a intrat Bogdan Stelea. Fostul mare portar e implicat...
Fanatik
Afacerea fabuloasă în care a intrat Bogdan Stelea. Fostul mare portar e implicat într-un domeniu care a luat amploare în ultimii ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el...
iamsport.ro
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el n-am văzut. Odată a driblat 11 jucători'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!