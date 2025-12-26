Sport

Marea tristețe a lui Bănel Nicoliță chiar de Crăciun: „Mi-a fost greu!”

Bănel Nicoliță și amintirile din copilărie. Cum era Crăciunul pentru fostul campion al României și ce a spus, de fapt, despre familia lui.
Mihai Dragomir
26.12.2025 | 08:00
Marea tristete a lui Banel Nicolita chiar de Craciun Mia fost greu
ULTIMA ORĂ
Crăciunul în copilăria lui Bănel Nicoliță. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Crăciunul este sărbătoarea cunoscută pentru cadouri și pentru daruri de tot felul. Bănel Nicoliță nu are cele mai plăcute amintiri când vine vorba de această sărbătoare. Cum a fost, de fapt, copilăria fostului campion al României.

Tristețe pentru Bănel Nicoliță de Crăciun

Copiii așteaptă cu nerăbdare Crăciunul pentru a primi cadouri de la Moș Crăciun. Chiar și adulții primesc diverse daruri cu ocazia acestei sărbători. Bănel Nicoliță nu are cele mai dulci amintiri despre Crăciun în copilăria lui.

ADVERTISEMENT

Dacă acum, jucătorii FCSB-ului au sărbătorit ziua de 25 decembrie prin vacanțe de lux, Bănel Nicoliță nici măcar nu visa la așa ceva. Fostul campion al României a mărturisit că nu a primit nici măcar un cadou când era copil.

„(N.r. Primul cadou de Crăciun primit?) Din păcate, nu am primit nimic de Crăciun. Sincer, când am fost mic, nu am primit niciun cadou. Am fost un copil care și-a făcut singur cadouri.  

ADVERTISEMENT
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de...
Digi24.ro
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani

Mi-a fost mult mai greu, dar pe parcurs mi-am înțeles familia că nu a avut posibilități. Asta nu a însemnat că am renunțat la visul meu de a deveni un fotbalist mare.  
 
Toți așteptăm sărbătorile cu drag, cu cadouri, să ne bucurăm. De Crăciun te întâlnești cu familia, cu rudele plecate, asta e cea mai mare bucurie”, a declarat Bănel Nicoliță, pentru AntenaSport. 

ADVERTISEMENT
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce...
Digisport.ro
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”

Copilăria grea a lui Bănel Nicoliță. Cum s-a înscris, de fapt, la școală

Bănel nu a beneficiat în copilăria sa de condițiile pe care le au copiii din prezent sau chiar alți semeni de-ai săi în acea perioadă. Fostul internațional român a spus și cum a ajuns să se înscrie, de unul singur, la școală.

„Eu m-am înscris singur la școală. La 7 ani m-am dus și m-am înscris sigur. Mama nu prea era de acord. ‘Hai să mai stăm un an, că nu prea avem bani de haine’. Și zic ‘Mamă, mă duci sau nu?’ Ea trebuia să se ducă la muncă, cu ziua. Se ducea la câmp cu sapa.

ADVERTISEMENT

Ea mi-a spus să nu mă duc la școală. Ea pleca la 6 dimineața la muncă. Eu trebuia să plec la 7:30. Orele începeau la 08:30. Și când m-am dus la înscriere erau A, B și C (n.r. – clasele). M-am băgat și eu pe mijloc. Aveam o pungă și un caiet, atât!”, a spus Bănel Nicoliță în exclusivitate pentru FANATIK.

Suma fabuloasă care s-a plătit pentru tricoul lui Gheorghe Hagi! Ce s-a întâmplat...
Fanatik
Suma fabuloasă care s-a plătit pentru tricoul lui Gheorghe Hagi! Ce s-a întâmplat cu banii
Tragedie în gimnastică în ziua de Crăciun! Fosta campioană a murit la doar...
Fanatik
Tragedie în gimnastică în ziua de Crăciun! Fosta campioană a murit la doar 18 ani
Ibrahimovic, spectacol total la Dubai. S-a întâlnit cu Khabib și a urmat o...
Fanatik
Ibrahimovic, spectacol total la Dubai. S-a întâlnit cu Khabib și a urmat o „bătălie” între cei doi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în...
iamsport.ro
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în această țară! E prostul fudul al neamului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!