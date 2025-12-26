Marea tristețe a lui Bănel Nicoliță chiar de Crăciun: „Mi-a fost greu!”

ADVERTISEMENT

Crăciunul este sărbătoarea cunoscută pentru cadouri și pentru daruri de tot felul. Bănel Nicoliță nu are cele mai plăcute amintiri când vine vorba de această sărbătoare. Cum a fost, de fapt, copilăria fostului campion al României.

Tristețe pentru Bănel Nicoliță de Crăciun

Copiii așteaptă cu nerăbdare Crăciunul pentru a primi cadouri de la Moș Crăciun. Chiar și adulții primesc diverse daruri cu ocazia acestei sărbători. Bănel Nicoliță nu are cele mai dulci amintiri despre Crăciun în copilăria lui.

Dacă acum, , Bănel Nicoliță nici măcar nu visa la așa ceva. Fostul campion al României a mărturisit că nu a primit nici măcar un cadou când era copil.

„(N.r. Primul cadou de Crăciun primit?) Din păcate, nu am primit nimic de Crăciun. Sincer, când am fost mic, nu am primit niciun cadou. Am fost un copil care și-a făcut singur cadouri.

Mi-a fost mult mai greu, dar pe parcurs mi-am înțeles familia că nu a avut posibilități. Asta nu a însemnat că am renunțat la visul meu de a deveni un fotbalist mare.



Toți așteptăm sărbătorile cu drag, cu cadouri, să ne bucurăm. De Crăciun te întâlnești cu familia, cu rudele plecate, asta e cea mai mare bucurie”, a declarat Bănel Nicoliță, pentru

Copilăria grea a lui Bănel Nicoliță. Cum s-a înscris, de fapt, la școală

Bănel nu a beneficiat în copilăria sa de condițiile pe care le au copiii din prezent sau chiar alți semeni de-ai săi în acea perioadă. Fostul internațional român a spus și cum a ajuns să se înscrie, de unul singur, la școală.

„Eu m-am înscris singur la școală. La 7 ani m-am dus și m-am înscris sigur. Mama nu prea era de acord. ‘Hai să mai stăm un an, că nu prea avem bani de haine’. Și zic ‘Mamă, mă duci sau nu?’ Ea trebuia să se ducă la muncă, cu ziua. Se ducea la câmp cu sapa.

Ea mi-a spus să nu mă duc la școală. Ea pleca la 6 dimineața la muncă. Eu trebuia să plec la 7:30. Orele începeau la 08:30. Și când m-am dus la înscriere erau A, B și C (n.r. – clasele). M-am băgat și eu pe mijloc. Aveam o pungă și un caiet, atât!”,