Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu

ADVERTISEMENT

România a început en-fanfare meciul cu Bosnia și a terminat în genunchi. Mihai Stoica a dat cu tricolorii de pământ după umilința de la Zenica.

Mihai Stoica, necruțător după Bosnia – România 3-1

Daniel Bîrligea a deschis scorul pentru România, care a intrat cu 1-0 la cabine. Dar în repriza secundă, bosniacii au apăsat pe accelerație, au egalat prin Dzeko și au profitat de eliminarea lui Drăguș, marcând alte două goluri în superioritate numerică. Iar Mihai Stoica nu și-a ascuns deloc indignarea în emisiunea „MM la Fanatik”.

ADVERTISEMENT

„Vorbeam de marele pericol Dzeko… Face 40 de ani marele pericol Dzeko! În martie, dacă nu mă înșel. A fost un jucător mare, dar numai la trecut se poate vorbi despre el. Pentru că el acum, la Fiorentina, are 10 bucăți de meciuri și zero bucăți de goluri. E jenant că ne-a dat gol unul de 40 de ani! Care ne-a fost prezentat drept cel mai mare pericol și împotriva căruia trebuia să ne luăm măsuri”, a tunat Mihai Stoica.

Cum s-a prăbușit defensiva României

Președintele lui FCSB a explicat cum golul marcat de Edin Dzeko a fost rezultatul unei serii de erori individuale. Și totuși, în acel moment, nu era totul pierdut pentru naționala României.

ADVERTISEMENT

„Și ne-am luat măsuri în prima repriză. Ne-am luat împotriva tuturor. Dar în a doua nu ne-am mai luat nicio măsură. Pentru că golul, într-adevăr, este o sarabandă de greșeli. Plecat de la Mihăilă, continuat cu Racovițan și «maestrul» Rațiu, care nu strânge… Dar ok, e 1-1 și poți să te duci peste ei.”

ADVERTISEMENT

De ce Chipciu și nu Bancu, pe postul de fundaș stânga

Primele două goluri al Bosniei au venit după acțiuni desfășurate în flancul stâng defensiv al României. Dzeko a marcat după o centrare venită din colțul terenului, iar Bajraktarevic și-a adus naționala în avantaj după un șut fenomenal din colțul careului de 16 metri. Astfel, s-a pus problema fundașului stânga, omul care trebuia să blocheze zona. Alegerea lui Mircea Lucescu a fost Alex Chipciu și nu Nicușor Bancu, titular în ultimii ani pe postul respectiv.

„Chipciu mi s-a părut încă din prima repriză sub nivelul jocului. Dar nu e de meserie. L-am văzut crispat din prima repriză”, a intervenit moderatorul Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Iar Mihai Stoica a încercat să explice decizia selecționerului: „Eu am crezut că a fost ales Chipciu în detrimentul lui Bancu pentru că este mai bun defensiv. Și pentru că, mă rog, credeam eu că vom juca foarte mult în partea dreaptă. Că va urca mult Rațiu și acolo vom crea dezechilibru. Cu Rațiu și Man. Rațiu care tocmai «pictase» cu Real Madrid, Man care nu cu mult timp în urmă pur și simplu subjugase campioana Italiei, antrenată de Conte.”

Câtă vină are Chipciu pentru umilința de la Zenica

Horia Ivanovici și Mihai Stoica au căzut de acord că nu este exclusiv vina lui Alex Chipciu. Până la urmă, postul de fundaș stânga nu este cel de bază pentru fotbalistul lui U Cluj, care în mare parte a carierei a jucat în poziții ofensive.

Chiar dacă i s-a părut sub meci, moderatorul a admis: „nici nu poți să-i ceri. S-a autodepășit cu Austria, dar acum e greu să ai nivelul ăsta. El e un fundaș inventat, improvizat”

„Are 36 de ani și nu cred că are 5% din meciurile jucate în carieră pe poziția asta. El este un atacant care, la bătrânețe, s-a făcut fundaș. Dar care, la Universitatea Cluj, are un alt statut. Și U Cluj este o echipă care are foarte mulți mijlocași care îl ajută”, a completat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

Bosnia – România 3-1, umilința de la Zenica

. Tricolorii au , după ce Mihăilă ratase singur cu portarul cu doar 3 minute înainte. Dennis Man a avut și el trei șanse foarte bune de a înscrie în minutele 31, 40 și 42.

De partea cealaltă, Bosnia a avut și ea două ocazii bune în prima repriză. În minutul 20, Bazdar a trimis cu capul peste poarta lui Ionuț Radu după o centrare venită din zona lui Alex Chipciu. Iar în prelungiri, Tahirovici a zguduit transversala din lovitură liberă.

La pauză, selecționerul Bosniei a mutat ofensiv și s-a văzut imediat. Greșeli în lanț în defensivă, cum observa și Mihai Stoica, iar Dzeko înscrie pentru 1-1. România mai are o zvâcnire ofensivă, iar Mihăilă e blocat în careul de 6 metri după o oră de joc.

În minutul 68 se rupe totul. Denis Drăguș e eliminat la doar trei minute după ce intrase în locul lui Bîrligea. În superioritate numerică, Bosnia presează și marchează de alte două ori prin Bajraktarevic (79) și Haris Tabakovic (90+4).