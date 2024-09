Marek Gebski este noul director Marketing & Digital al Philip Morris România: ”Vom continua să inovăm și să ne extindem portofoliul de produse fără fum”

Marek Gebski este noul Director Marketing & Digital Philip Morris România. Va prelua oficial funcția de la 1 octombrie 2024. Polonezul vine în această poziție în locul lui Denys Strobykin. Acesta din urmă a fost promovat în rolul de Director General al Philip Morris Bulgaria.

Noul director de marketing al Philip Morris România are în spate o carieră de peste 19 ani în cadrul Philip Morris International (PMI). A adunat experiență în .

Gebski a pus umărul prin activitatea sa la succesul produselor alternative fără fum. Această expertiză îl pregătește pentru a prelua conducerea departamentului din România, urmărind să consolideze poziția companiei pe piață.

Marek Gebski face parte din PMI încă din 2005. S-a alăturat companiei în Polonia, ţara sa natală, ca merchandiser. A avut apoi poziții cu responsabilităţi tot mai ample în diviziile de vânzări şi marketing.

Concomitent cu lansarea IQOS în Polonia, Gebski a jucat un rol important în dezvoltarea şi implementarea strategiei comerciale, ceea ce a condus la numirea sa ca Head of Consumer Journey and Project Management. A mai ocupat poziții în sediul central al companiei din Lausanne (Head of Commercial Activation) şi în Argentina (Head of Strategy & Programs and Consumer Experience).

Înainte de a prelua funcția din România, Marek Gebski a ocupat poziţia de Director Marketing & Digital pentru ţările din regiunea Central America & Caribbean.

Mircea Scăunașu, director general Philip Morris România, este încântat de această numire. Îl descrie pe Gebski ca fiind un ”profesionist pe deplin dedicat misiunii noastre de a construi un viitor fără fum”.

”Mă bucur să-i urez bun venit în echipa noastră lui Marek Gebski, un profesionist pe deplin dedicat misiunii noastre de a construi un viitor fără fum. Marek și-a creat o reputație solidă, bazată pe gândire strategică și creativitate, precum și pe excelenta colaborare cu echipele alături de care lucrează.

Toate acestea combinate cu o experiență comercială solidă reprezintă garanția că împreună vom putea duce mai departe ambițiile și succesele înregistrate până în acest moment în România și ne vom putea continua astfel călătoria spre un viitor fără fum”, a declarat Scăunașu, director general Philip Morris România.

Marek Gebski, după ce a fost numit director de marketing al Philip Morris România: ”Vom continua să inovăm și să ne extindem portofoliul de produse fără fum”

Potrivit unui comunicat al companiei, emis miercuri, noul director de marketing al Philip Morris România se declară onorat de această nouă poziție. Marek Gebski spune că el și echipa din țara noastră a .

”Sunt onorat să mă alătur echipei Philip Morris România în calitate de Director Marketing & Digital chiar în anul în care IQOS, sistemul de încălzire fără combustie numărul 1 din lume, împlinește 10 ani. Este o perioadă de transformare și inovație de neegalat în industria noastră, iar eu sunt entuziasmat să contribui la dezvoltarea strategiilor care vor aduce valoare atât companiei, cât și consumatorilor noștri.

Împreună cu echipa puternică și talentată de aici vom continua să inovăm și să ne extindem portofoliul de produse fără fum, fundamentate științific, în conformitate cu nevoile și așteptările consumatorilor. Pentru a marca suplimentar momentul aniversar de 10 ani, în curând vom aduce pe piața din România un produs inovator pentru utilizatorii noștri”, a afirmat Marek Gebski, Director Marketing & Digital Philip Morris România.

România, pilon central al companiei PMI

Viziunea celor de la PMI este de a construi un viitor fără fum și de a înlocui țigările cu produse cu risc redus care. Acestea din urmă, deși nu sunt lipsite de riscuri, reprezintă o alegere mult mai bună decât continuarea fumatului.

Încă din 2008, compania a decis să investească în cercetarea și dezvoltarea produselor fără fum. Apoi, după șase ani, Philip Morris International a lansat IQOS. Acesta este dispozitivul care încălzește tutunul fără să îl ardă.

În urma unor investiții de peste 12,5 miliarde de dolari americani, produsele alternative fără fum ale PMI sunt disponibile în peste 90 de piețe. Peste 36 de milioane de adulți din întreaga lume utilizează aceste produse.

În planul PMI, România este la ora actuală un pilon central în tranziția către un viitor fără fum. În ultimii 7 ani, compania a investit peste 730 de milioane de dolari pentru a transforma fabrica din Otopeni într-una dintre cele mai importante și moderne unități de producție din cadrul Philip Morris International.

De notat că peste 92% din produsele fabricate la Otopeni sunt exportate în 54 de piețe de pe 5 continente. Acest lucru demonstrează rolul strategic al acestei fabrici pentru economia românească.