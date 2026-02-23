Sport

Marele absent de la FCSB, asaltat de fani la meciul cu Metaloglobus. Când ar putea reveni pe teren. Foto

Un jucător important de la FCSB nu a fost disponibil pentru partida cu Metaloglobus, însă a fost prezent pe Arena Națională. Ce gest a făcut acesta la pauza meciului.
Bogdan Mariș, Cristian Măciucă
24.02.2026 | 00:33
Marele absent de la FCSB asaltat de fani la meciul cu Metaloglobus Cand ar putea reveni pe teren Foto
5 poze
Mihai Popescu a fost prezent la partida dintre FCSB și Metaloglobus. FOTO: Sport Pictures
Mihai Popescu s-a recuperat miraculos după accidentarea extrem de gravă suferită în octombrie 2025, iar fundașul central ar putea să revină în curând pe gazon. Internaționalul român nu a făcut parte din lotul FCSB-ului pentru partida cu Metaloglobus, scor 4-1, însă a fost prezent la meci și a oferit autografe suporterilor la pauză.

Ce a făcut marele absent de la FCSB la pauza meciului cu Metaloglobus

Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat de la genunchiul stâng în partida România – Austria 1-0, disputată în octombrie 2025, iar absența sa a fost una dură pentru FCSB. Fundașul central s-a recuperat în doar patru luni însă și se apropie de revenirea pe gazon.

La meciul pe care campioana l-a disputat contra lui Metaloglobus în etapa 28 din Superliga, fundașul central nu a făcut parte din lot, însă a fost prezent pe stadion, iar la pauza meciului a interacționat cu fanii prezenți în tribune. Fundașul central a făcut poze și a oferit autografe suporterilor.

Mihai Popescu oferă autografe fanilor FCSB
Mihai Popescu a oferit autografe fanilor la pauza meciului FCSB – Metaloglobus. FOTO: Fanatik

Când ar putea să revină pe gazon Mihai Popescu

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre situația lui Mihai Popescu într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „Mihai Popescu se antrenează cu echipa, face și suplimentar, iar săptămâna viitoare va fi apt de joc. Mihai Popescu nu i-a bătut recordul lui Tănase, dar e la patru luni și ceva de la accidentare.

În trecut au mai fost Tănase și Dică cu o recuperare așa rapidă. Tănase cred că are recordul, în mai puțin de patru luni a jucat”, a declarat oficialul campioanei. Așadar, Mihai Popescu ar putea reveni în lotul FCSB-ului pentru partida de la Arad cu UTA, una extrem de importantă pentru ambele formații, care sunt implicate în lupta pentru calificarea în play-off. Din nefericire pentru campioana României, Florin Tănase a părăsit terenul din cauza unei accidentări și ar putea rata meciul de la Arad.

