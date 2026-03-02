Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”

Sabin Ilie a avut ocazia, în lunga sa carieră de fotbalist, că lucreze și cu legendarul Claudio Ranieri. Ce sfat prețios i-a dat antrenorul italian fostului atacant român.
Adrian Baciu
02.03.2026 | 23:15
Marele antrenor sfat de aur pentru Sabin Ilie Cand iti merge bine sa nu
EXCLUSIV FANATIK
Claudio Ranieri, sfat extrem de prețios pentru Sabin Ilie în urmă cu zeci de ani. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Sabin Ilie (50 de ani), recunoscut ca un veritabil globetrotter al fotbalului, a lucrat la un moment dat în carieră și cu celebrul și galonatul Claudio Ranieri (74 de ani). Fostul atacant își amintește ce sfat extrem de prețios a primit de la italian pe vremea în care cei doi se aflau la Valencia.

Ce sfat de aur a primit Sabin Ilie de la legendarul Claudio Ranieri

Vineri, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste au ajuns la un moment dat cu discuția legată de modul în care este așezată în teren echipa lui Elias Charalambous. Fostul atacant al Stelei, Sabin Ilie, a spus că nu înțelege de ce FCSB nu joacă cu trei fundași centrali.

ADVERTISEMENT

Eu nu înțeleg de ce FCSB nu joacă cu trei fundași centrali. Ei, cu patru fundași, cu Radunovic și cu Crețu, e cea mai mare greșeală. Sunt spații mari între fundașii centrali. Degeaba dă vina pe Ngezana. La un tikitaka-Barcelona, mai repede joci cu trei fundași centrali”, a spus fostul fotbalist.

Sabin Ilie le-a amintit apoi colegilor de platou faptul că, în urmă cu zeci de ani, pe când era legitimat la clubul spaniol Valencia, a învățat o vorbă de la un antrenor de legendă al fotbalului mondial. E vorba de marele Claudio Ranieri.

ADVERTISEMENT
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant...
Digi24.ro
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran

”Am învățat o vorbă de la un mare antrenor. Acesta spunea: ‘Sabin, o să ajungi tu poate antrenor. Să știi principiile de bază: când îți merge bine, să nu schimbi nimic în echipă. Când îți merge greu, atunci să faci ceva’. (n.r. cine era marele antrenor, cum îl chema?) Claudio Ranieri. (n.r. cel care a inventat ‘Cobra’) și Mobra”, a spus Sabin Ilie.

ADVERTISEMENT
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digisport.ro
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă

Când a colaborat Sabin Ilie cu Claudio Ranieri

Sabin Ilie a evoluat de-a lungul anilor la peste 20 de formații din mai multe țări. Golgheterul primei divizii din sezonul 1996-1997 avea să ajungă, în 1998, la un club important din Spania, mai exact la Valencia.

Fratele mai mic al lui Adrian ”Cobra” Ilie a semnat cu Valencia în vara lui 1998, când Ranieri era antrenorul principal al echipei. A fost transferat la acea vreme de la Kocaelispor. Din păcate, acesta nu a jucat în niciun meci de campionat pentru ”lilieci”, fiind împrumutat la mai multe formații, printre care o altă grupare din Spania, Lleida, dar și una din Germania, Energie Cottbus.

ADVERTISEMENT
„Cărțile s-au făcut pentru cine a trebuit. La Dinamo a fost terenul prea...
Fanatik
„Cărțile s-au făcut pentru cine a trebuit. La Dinamo a fost terenul prea ud”. Fanii FCSB vor „Derby de România” la barajul de Conference! Exclusiv
Gigi Becali a dezvăluit totul despre planul „Mirel Rădoi la FCSB”: „Îi dau...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit totul despre planul „Mirel Rădoi la FCSB”: „Îi dau mână liberă”. Ce se va întâmpla cu Meme Stoica. Exclusiv
Dani Coman a comentat „cele 6 puncte” pe care Dinamo le-ar câștiga cu...
Fanatik
Dani Coman a comentat „cele 6 puncte” pe care Dinamo le-ar câștiga cu FC Argeș în play-off. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi...
iamsport.ro
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi trântit meciurile cu FCSB și a acuzat-o pe Dinamo că a pierdut intenționat cu Argeș: 'Sinistru campionat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!