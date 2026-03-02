Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”

ADVERTISEMENT

Sabin Ilie (50 de ani), recunoscut ca un veritabil globetrotter al fotbalului, a lucrat la un moment dat în carieră și cu celebrul și galonatul Claudio Ranieri (74 de ani). Fostul atacant își amintește ce sfat extrem de prețios a primit de la italian pe vremea în care cei doi se aflau la Valencia.

Ce sfat de aur a primit Sabin Ilie de la legendarul Claudio Ranieri

Vineri, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste au ajuns la un moment dat cu discuția legată de modul în care este așezată în teren echipa lui Elias Charalambous. Fostul atacant al Stelei, Sabin Ilie, a spus că nu înțelege de ce FCSB nu joacă cu trei fundași centrali.

”Eu nu înțeleg de ce FCSB nu joacă cu trei fundași centrali. Ei, cu patru fundași, cu Radunovic și cu Crețu, e cea mai mare greșeală. Sunt spații mari între fundașii centrali. Degeaba dă vina pe Ngezana. La un tikitaka-Barcelona, mai repede joci cu trei fundași centrali”, a spus fostul fotbalist.

că, în urmă cu zeci de ani, pe când era legitimat la clubul spaniol Valencia, a învățat o vorbă de la un antrenor de legendă al fotbalului mondial. E vorba de marele Claudio Ranieri.

”Am învățat o vorbă de la un mare antrenor. Acesta spunea: ‘Sabin, o să ajungi tu poate antrenor. Să știi principiile de bază: când îți merge bine, să nu schimbi nimic în echipă. Când îți merge greu, atunci să faci ceva’. (n.r. cine era marele antrenor, cum îl chema?) Claudio Ranieri. (n.r. cel care a inventat ‘Cobra’) și Mobra”, a spus Sabin Ilie.

Când a colaborat Sabin Ilie cu Claudio Ranieri

la peste 20 de formații din mai multe țări. Golgheterul primei divizii din sezonul 1996-1997 avea să ajungă, în 1998, la un club important din Spania, mai exact la Valencia.

Fratele mai mic al lui Adrian ”Cobra” Ilie a semnat cu Valencia în vara lui 1998, când Ranieri era antrenorul principal al echipei. A fost transferat la acea vreme de la Kocaelispor. Din păcate, acesta nu a jucat în niciun meci de campionat pentru ”lilieci”, fiind împrumutat la mai multe formații, printre care o altă grupare din Spania, Lleida, dar și una din Germania, Energie Cottbus.