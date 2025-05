Marele Arsene Wenger, uluit de calitățile unui jucător de la FC Barcelona: „Îngenunchez în fața lui!”

Deși Lamine Yamal și Raphinha sunt în atenția reflectoarelor în formația lui Hansi Flick, din punctul de vedere al mai multor foști fotbaliști și antrenori altul este secretul echipei catalane. Arsene Wenger este încântat de prestațiile pe care Pedri le are la Barcelona.

Arsene Wenger, fără cuvinte în fața fotbalistului lui FC Barcelona: „Îngenunchez în fața lui”

Barcelona a câștigat în acest an Supercupa Spaniei, Cupa Regelui și este foarte aproape să-și adjudece titlul de campioană în La Liga, toate în detrimentul rivalilor de la Real Madrid, care au pierdut de două ori în finală, iar în campionat, cel mai probabil, vor termina pe locul 2.

După o dublă incendiară cu Inter Milano, italienii s-au calificat în finala Ligii Campionilor unde o vor întâlni pe PSG . Astfel, Barcelona trebuie să se mulțumească doar cu trei trofee alături de tehnicianul neamț în acest sezon.

Formația „blaugrana” a fost o mașinărie de goluri în această stagiune, iar Lamine Yamal, Raphinha și Lewandowski au fost cei care au ieșit la rampă. Privind jocul mult mai profund, o mulțime de mari personalități din fotbal sunt de părere că nu cei trei sunt secretul Barcelonei, ci Pedri, tânărul mijlocaș al catalanilor.

„Acum toate laudele sunt pentru Lamine Yamal, dar eu l-aș evidenția pe Pedri. Pentru mine, Pedri este incredibil, îngenunchez în fața lui”, a declarat Arsene Wenger, conform

Toni Kroos, de aceeași părere cu fostul antrenor al „tunarilor”

Toni Kroos s-a retras din fotbal la finalul sezonului trecut, deși avea doar 34 de ani. despre care spune că face lucruri incredibile la Barcelona:

„Pentru mine, cineva ca Pedri este aproape mai important decât Lamine, Raphinha sau Lewandowski. Ei sunt cei care decid meciurile în fazele finale, dar cineva trebuie să o aducă acolo. Pedri este în prezent cel mai bun din lume pe poziția lui, din punctul meu de vedere.

Pedri este unul dintre puținii mijlocași din lume care are darul de a dribla adversarii în spații restrânse. Un jucător ca Pedri te ajută în toate fazele jocului. Am trăit asta personal. Ne-au spulberat acasă. De câteva ori am crezut că pot să-l prind, pentru că Pedri nu pare atât de rapid, dar driblează peste tot. Nici măcar nu am reușit să-i fac fault! Nu pare rapid, dar chiar este”, a explicat Kroos.