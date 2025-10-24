Marele artist italian a venit la FCSB – Bologna și a „gafat-o” la interviu: „Steaua s-a schimbat de tot”

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut meciul cu Bologna, 1-2, iar confruntarea de pe Arena Națională a fost una în care mii de italieni au luat loc în tribune.

Gianni Morandi, prezent la București pentru meciul dintre FCSB și Bologna

Aceștia au luat loc în peluza nord, însă au fost o bună parte și la tribuna 0, printre români. Acolo s-a aflat și celebrul cântăreț Gianni Morandi, un fan declarat al celor de la Bologna, el locuind în zonă și fiind alături de echipă ori de câte ori are ocazia. Italianul a vorbit despre meci și, la fel ca site-ul oficial al celor de la Bologna, a numit-o pe FCSB – Steaua.

„În a doua repriză, Steaua s-a schimbat de tot. A jucat foarte bine și putea să egaleze. Noi am avut puțin noroc, da. Am jucat și noi bine, în prima repriză”, a spus Gianni Morandi pentru unul dintre TikTokerii cunoscuți care frecventează meciurile celor de la FCSB, .

, cei de la Bologna au reușit să ajungă la 4 puncte în clasament, în timp rămâne cu doar 3 puncte, adunate după victoria cu Go Ahead Eagles, din Olanda. Trupa condusă de Elias Charalambous și Mihai Pintilii se pregătește acum de duelul din campionat, cu UTA.

Cine este Gianni Morandi, italianul venit la București pentru meciul de Europa League

Gianni Morandi este una dintre cele mai emblematice figuri ale scenei muzicale italiene. Născut pe 11 decembrie 1944 în Monghidoro, un mic oraș din apropierea Bolognei, artistul și-a început cariera în anii ’60 și a reușit să devină rapid un nume iubit în întreaga Italie. Cu o voce caldă, carismă naturală și un stil optimist, Morandi a adus publicului hituri nemuritoare precum “In ginocchio da te”, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” și “Fatti mandare dalla mamma”.

Pe lângă cariera sa impresionantă în muzică, Gianni Morandi s-a remarcat și ca actor și prezentator de televiziune. De-a lungul anilor, a jucat în numeroase filme și seriale, iar prezența sa carismatică l-a transformat într-un simbol al divertismentului italian. În 2011 și 2012, a fost gazda Festivalului de la Sanremo, cel mai important eveniment muzical din Italia, câștigând simpatia publicului prin naturalețea și umorul său.