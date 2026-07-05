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Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante și solicitante sezoane din ultimii ani. După câștigarea eventului, formația lui Filipe Coelho va încerca să își apere titlul în SuperLiga și să obțină o calificare istorică în grupele Ligii Campionilor, iar programul infernal din următoarele luni va obliga staff-ul tehnic să gestioneze atent resursele din lot.

Cum ar putea arăta cele două formule ale Universității Craiova în noul sezon

Cele cinci transferuri realizate în această vară au mărit concurența pe aproape toate posturile, iar campioana României are acum suficiente soluții pentru a alinia două formule competitive: una destinată duelurilor din Liga Campionilor și alta capabilă să facă față cu succes provocărilor din campionat.

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Dacă nu vor mai exista alte transferuri importante sau plecări de ultim moment, primul „11” al Universității Craiova pentru meciurile decisive din preliminariile Ligii Campionilor ar putea fi următorul:

Posibila echipa pentru Liga Campionilor (3-4-3): Popescu – Screciu, Romanchuk, Rus – Bancu/Webster, Anzor Mekvabișvili, Alexandru Cicâldău, Carlos Mora – Ștefan Baiaram/Tavares, Assad Al-Hamlawi/Nsimba/Elisor, David Matei.

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Aceasta este, în mare măsură, formula care a adus eventul în Bănie, cu un nucleu omogen și jucători care se cunosc foarte bine. Assad Al-Hamlawi rămâne principalul om de gol, în timp ce Baiaram și David Matei pot face diferența în benzi, iar Mora oferă un plus important atât în faza ofensivă, cât și la recuperare.

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Rotația, marele atu al Universității Craiova în noul sezon

În același timp, Filipe Coelho are acum suficiente variante pentru a menține un nivel ridicat și în SuperLigă, acolo unde programul încărcat va impune odihnirea unor titulari.

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Posibila echipa de rotație pentru SuperLiga (3-4-3): Răzvan Sava – Ronaldo Webster, Stevanovic, Screciu/Romanchuk – Tudor Băluță/Crețu, Alexandru Cicâldău, Mihnea Rădulescu – Heri Tavares/Teles, Simon Elisor, Steven Nsimba/Etim.

O astfel de formulă ar putea face față fără probleme multor partide din campionat. Sava este un portar cu experiență, Webster oferă o soluție nouă în flancul defensiv, Băluță cu Cicâldău ar aduce calitate și experiență în zona mediană. În ofensivă, Tavares, Elisor și Nsimba pot alcătui un trio capabil să pună probleme oricărei defensive din SuperLigă. Nu trecem cu vederea nici peste Teles și Etim, doi jucători polivalenți care în orice moment pot desface jocul și pot fi decisivi.

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Desigur, aceste formule nu sunt bătute în cuie. Filipe Coelho are la dispoziție un lot numeros și va adapta echipa în funcție de adversar, de forma jucătorilor și de calendarul competițional. Cert este că, spre deosebire de alte sezoane, Universitatea Craiova are dubluri competitive pe majoritatea posturilor, un aspect esențial dacă își propune un parcurs cât mai lung atât în Europa, cât și în competițiile interne.

Program infernal pentru campioana României în prima parte a sezonului

Universitatea Craiova vine după un sezon istoric, în care a reușit eventul, ceea ce aduce automat un program extrem de încărcat la începutul noii stagiuni. Oltenii își vor începe parcursul european în preliminariile UEFA Champions League, pe 8 iulie, când , împotriva bielorușilor de la ML Vitebsk.

La doar câteva zile distanță, pe 12 iulie, , contra celor de la Universitatea Cluj. Ulterior, pe 15 iulie, Craiova va juca returul cu ML Vitebsk, de această dată pe teren propriu, în preliminariile Ligii Campionilor. Imediat după aceste partide, Universitatea Craiova debutează și în Superligă, tot pe „Ion Oblemenco”, împotriva celor de la UTA Arad.

Astfel, formația din Bănie are un început de sezon compact, cu trei meciuri oficiale într-un interval de doar șapte zile, alternând între competițiile europene și cele interne, dar cu avantajul important de a evolua de trei ori consecutiv pe teren propriu în această perioadă. În plus, în contextul actual al programului competițional, Universitatea Craiova este una dintre echipele care nu pot întâlni alte participante în cupele europene în primele etape ale Superligii.

Programul campioanei României pentru prima parte a lunii iulie

8 iulie – ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României);

– ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României); 12 iulie – Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”;

– Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”; 15 iulie – Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30);

– Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30); 18 iulie – Universitatea Craiova – UTA Arad, prima etapă a noului sezon din SuperLiga.

În funcție de rezultatele din dubla cu ML Vitebsk, programul formației lui Filipe Coelho poate deveni și mai aglomerat, deoarece o eventuală calificare ar însemna prezența în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor și continuarea unui ritm infernal de meciuri. De asemenea, chiar și cu un eșec Universitatea Craiova ar continua în competițiile europene, mai exact în Conference League, unde va juca din turul doi preliminar.

Programul complet al Universității Craiova în cupelee europene, Cupa României şi sezonul regulat al SuperLigii 2026-2027