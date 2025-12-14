Marele atu al lui Dinamo în acest sezon! Cum a reușit Kopic să facă o echipă redutabilă, cu șanse reale la titlu

ADVERTISEMENT

Dinamo are astăzi șansa de a urca pe locul doi în Superliga României. Dacă învinge Metaloglobus (ora 17.30), „câinii” vor egala FC Botoșani la puncte și se vor afla la numai un punct de liderul Rapid, care a pierdut aseară, pe teren propriu, cu Oțelul, scor 0-2.

Dinamo are cei mai puțini fotbaliști folosiți în acest sezon

Dinamo și-a depus deja candidatura măcar la podium, dacă nu și la titlu și are un atu important în acest sezon. Este cea mai omogenă echipă. Zeljko Kopic a folosit, în cele 19 etape scurse, doar 25 de fotbaliști, cel mai mic număr de jucători utilizat de vreo echipă din Superligă.

Mai mult decât atât, dintre cei 25 de jucători care au intrat pe teren, 13 au bifat aproape toate meciurile, alcătuit un nucleu stabil și eficient. Punctul forte al angrenajului conceput de Kopic pare a fi apărarea. Dinamo a folosit doar șase fundași.

Boateng, Stoinov și Opruț au fost puncte fixe, în vreme ce Sivis și Ikoko se bat pe locul de fundaș dreapta. În afara lor, tânărul Alexandru-Simion Tabuncic a bifat și el un meci, de fapt doar cinci minute, chiar în partida din tur, cu Metaloglobus.

Situația putea avea și reversul medaliei, deoarece în cazul accidentărilor sau suspendărilor, Dinamo ar fi avut probleme acolo, dar „câinii” au dus-o bine până la finalul sezonului de toamnă. Astfel că subțirimea numerică a compartimentului defensiv a fost transformată într-un atu.

Adversarii trag greu la poarta „câinilor”

Dinamo și-a adus și un portar de top, în persoana lui Devis Epassy, al doilea goal-keeper al naționalei Camerunului, unde e rezerva celebrului Andre Onana. Epassy a încasat doar 11 goluri în cele 13 meciuri în care a apărat, fiind cel mai eficient portar din Superligă, dintre cei care au bifat măcar zece meciuri. După meciul cu Metaloglobus, el va pleca la Cupa Africii, asemenea altor fotbaliști din Superligă.

Apărarea riguroasă a dinamoviștilor mai este demonstrată de doi factori. Dinamo a încasat doar 16 goluri, locul doi după FC Botoșani (14 goluri), și este echipa pe spațiul porții căreia s-au tras cele mai puține șuturi, doar 52 de șuturi în 19 meciuri.

Kopic, nevoit să improvizeze cu Metaloglobus

În nouă partide, adică aproape jumătate dintre cele disputate în acest sezon din Superligă, Dinamo nu a luat gol. Exceptând thrillerul cu FCSB din tur, 4-3, Dinamo nu a încasat niciodată mai mult de două goluri într-un joc.

, va fi nevoit să improvizeze astăzi, deoarece Kevin Boateng este suspendat. Internaționalul din Togo a încasat al patrulea cartonaș galben în meciul cu FCSB și va sta contra celor de la Metaloglobus.

Dinamo mai are un suspendat, în persoana lui Adrian Caragea, plus doi accidentați – Armstrog și Bordușanu. Lor li se adaugă Alexandru Musi, desemnat cel mai bun Under din România, tot la Super Gala Fanatik.

Andrei Nicolescu pregătește 3-4 transferuri la iarnă

Andrei Nicolescu, cel care conduce Dinamo, a dezvăluit că lucrează la o strategie de transferuri pentru această iarnă. “Vrem 3 sau 4 jucători, doi fundași centrali, o dublură la Opruț dacă se poate și căutăm evident și un atacant pentru că acolo suferim. Trebuie să găsim o soluție să fim mai eficienți în față.

Sunt câțiva jucători care în vară își termină contractul. Cu unii am început să negociem, cu unii e mai dificil. Boateng, Gnahore, dintre cei care acum îi vedeți foarte importanți pentru echipă. Milanov, de asemenea. Avem strategia noastră.

Sunt grele negocierile. Sunt șanse realiste să rămână, dar asta depinde foarte mult de tot ce vom face în viitor. Potențialul calificării în cupele europene contează foarte mult la negocieri”,