Marele avantaj al lui Marius Șumudică pentru a prelua Universitatea Craiova: “E atuul lui”

Potrivit ”bursei transferurilor”, favorit ar fi Marius Șumudică, antrenorul efervescent care și-a declarat deja dragostea eternă pentru Rapid București. Cu toate acestea Sorin Cârțu, fost președinte și jucător al Universității Craiova, nu crede că fanii s-ar împotrivi numirii lui Marius Șumudică, deși ar prefera ca Neagoe să mai fie păstrat câteva etape.

Marele avantaj al lui Marius Șumudică pentru a prelua Universitatea Craiova

ar avea un mare avantaj să ajungă antrenor la Universitatea Craiova: l-a antrenat deja pe Alex Mitriță și se înțelege de minune cu fotbalistul. ”Ținând cont că l-a antrenat pe Mitriță, Șumudică ar fi un antrenor OK? Ținând cont că l-a antrenat un an jumate pe Mitriță”, a transmis Șumudică.

”Domnule, Șumudică poate să fie o soluție, nu prea aș vrea să vorbesc de soluțiile pe care el le-ar avea, am mai citit și de Reghe, cu Reghe echipa a avut un joc frumos. Nu neapărat pentru că are o relație cu liderul echipei. Are o relație specială și cu Mihai Rotaru. Da, da, cu Șumudică vorbesc și eu, poate să fie un tip de ăsta de-l place și lumea pe aici.

De multe ori am avut vorbe favorabile pentru el, comentarii favorabile. L-ar asimila lumea. Deși polemica de a făcut-o cu Rapid, și-a scos în evidență sângele ăsta rapidist, nu știu dacă a fost bine pentru el așa ca antrenor profesionist. Dar, oltenii, Craiova au asimilat mulți, când au venit și alți antrenori de la o altă echipă, cu alt ADN decât al Craiovei, nu s-au opus, l-au susținut”, a explicat Sorin Cârțu.

La rândul său, Marius Șumudică a oferit prima reacție oficială referitoare la numirea sa pe banca Universității Craiova. ”Nu vreau să comentez prea mult. Craiova are antrenor acum și eu respect mult acest lucru. Sunt cu familia, am sărbătorit-o luni pe fiica mea și am celebrat și o vârstă frumoasă de când sunt căsătorit. Ce pot să spun este atât: îmi este dor de fotbal, să antrenez”, a declarat Șumudică pentru ProSport.

în ultima perioadă pentru că a provocat un mini scandal în sânul familiei rapidiste după ce patronul Șucu a preferat să-l aleagă antrenor al Rapidului pe Cristiano Bergodi. Cu toate acestea, Marius Șumudică rămâne momentan fără angajament după despărțirea de fotbalul arab și așteaptă soluții viabile.

De altfel, în urmă cu o lună, Marius Șumudică declara că ar accepta să pregătească orice echipă de tradiție din SuperLiga, inclusiv Universitatea Craiova. ”Dacă m-aș întoarce în țară aș merge cu inima deschisă la Rapid, Craiova lui Rotaru, adică echipe la care cred că aș putea face performanță. Fie că e Craiova, FCSB, Dinamo, oriunde, mă voi duce să-mi exercit meseria, să câștig trofee și să fiu adulat. Asta-mi place mie!”, anunța atunci Marius Șumudică.

Patronul Mihai Rotaru este convins că echipa sa are nevoie acum de un șoc, astfel că Marius Șumudică sau Laurențiu Reghecampf ar fi soluțiile analizate de olteni. Avantajul lui Reghecampf ar fi că a mai condus Universitatea Craiova și a fost apreciat de fani, însă totul se va decide în cele din urmă după mai multe runde de negocieri.

